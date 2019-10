Manchester City wint en nadert koploper Liverpool tot op drie punten

Manchester City heeft de druk bij Liverpool neergelegd. De regerend landskampioen van Engeland had zaterdagmiddag weinig moeite met Aston Villa, dat het Etihad Stadium met een 3-0 nederlaag verliet. Door de overwinning komt het team van Josep Guardiola op drie punten van Liverpool te staan, al speelt de koploper zondag nog tegen Tottenham Hotspur. Aston Villa is op een dertiende plaats in de Premier League terug te vinden.

Manchester City en Aston Villa hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Het team van Guardiola, die zijn basiself op vijf posities wijzigde ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (5-1), maakte in de eerste 45 minuten een betere indruk, maar dat resulteerde niet in een voorsprong. Aston Villa, met Anwar El Ghazi op de bank, verdedigde goed en was sporadisch gevaarlijk rondom het doelgebied van Ederson.

De thuisploeg trok het duel na rust naar zich toe en sloeg slechts twintig seconden na het startsignaal van de tweede helft toe. Via het hoofd van Gabriel Jesus, die een kopduel van Tyrone Mings won, kwam een lange bal terecht bij Sterling, die vaart maakte en het leer vervolgens door de benen van Tom Heaton tegen de touwen werkte: 1-0.

Halverwege de tweede helft sloeg Manchester City in vijf minuten tijd tweemaal toe. Na 65 minuten werkte David Silva een indraaiende voorzet van Kevin De Bruyne vanaf links binnen: 2-0. Luttele minuten later belandde de bal na een corner uiteindelijk voor de voeten van Ilkay Gündogan, die het leer met een dropkick achter Heaton schoot: 3-0.

Niet veel later maakte Benjamin Mendy plaats voor Angeliño en kwam ook nog Sergio Agüero binnen de lijnen, in de plaats van Sterling. El Ghazi completeerde als vervanger van Jack Grealish de laatste vijf minuten van de wedstrijd. Manchester City maakte het duel niet met elf man af: Fernandinho kreeg enkele minuten voor het einde zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Keinan Davis.