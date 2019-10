Ajax - Feyenoord: blessures, aanvang en vermoedelijke opstellingen

De eerste Klassieker van het seizoen tussen Ajax en Feyenoord wordt zondag afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Het verschil tussen de twee rivalen op de ranglijst was niet vaak eerder zo groot. De Amsterdammers gaan ongeslagen aan kop in de Eredivisie, terwijl het team van trainer Jaap Stam terug te vinden in op een zeer teleurstellende tiende plaats. Gezien de vorm van de Rotterdammers is Ajax de torenhoge favoriet voor de overwinning, maar in wedstrijden tegen de aartsrivaal komen vaak extra krachten los bij Feyenoord en dus is een verrassing op voorhand niet uitgesloten.

Beide ploegen hebben een vervelende week achter de rug. In Europees verband ging zowel Ajax als Feyenoord op pijnlijke wijze onderuit. Woensdagavond bleek een laat doelpunt van Michy Batshuayi Ajax te machtig in de confrontatie met Chelsea in de groepsfase van de Champions League. De 0-1 nederlaag betekende de eerste verliespartij voor de ploeg van Erik ten Hag dit seizoen. Feyenoord kreeg dit seizoen al wel vaker te maken met nederlagen, maar de manier waarop donderdag werd verloren van Young Boys in de Europa League was zuur. Twee strafschoppen in de eerste helft deden Feyenoord de das om. Het was de zoveelste klap voor Stam en zijn manschappen dit seizoen.

Het zelfvertrouwen van Feyenoord is broos en met de uitwedstrijd tegen Ajax voor de boeg zijn de vooruitzichten niet rooskleurig. Het Legioen blijft als een blok achter het team staan, zo bleek zaterdagochtend op de afsluitende training. Honderden fans verzamelden zich in De Kuip om de spelers op scherp te zetten voor de wedstrijd in Amsterdam. Hetzelfde deed zich voor op De Toekomst, waar de achterban van Ajax zich verzamelde om de koploper van de Eredivisie aan te moedigen op weg naar het duel van zondagmiddag.

Ajax is favoriet, maar desondanks was Ten Hag voorzichtig in aanloop naar de wedstrijd van zondag. Hij verwacht een totaal ander duel dan afgelopen woensdag tegen Chelsea. “Feyenoord is een totaal andere tegenstander. Daar moeten we ons op instellen en daar ben ik nu mee bezig. We weten wat zo’n duel kan losmaken en daar moeten we klaar voor zijn”, zo sprak de trainer op de persconferentie. “De Klassieker die staat altijd op zich. Dan komen er krachten en machten los bij beide teams. We moeten zorgen dat we aan de goede kant zitten en dat moeten we afdwingen. Ik kijk naar Ajax, wij moeten het team verder ontwikkelen en daarin moeten we zondag een volgende stap zetten in een wedstrijd met veel emoties.”

Aan de kant van Feyenoord verkeert Stam in zwaar weer. In de rol van underdog ziet hij kansen tegen de lijstaanvoerder. “Ajax is een goede, opgebouwde ploeg met individuele kwaliteiten. Maar Ajax geeft ook ruimtes weg. Je kunt zeggen dat je compact moet spelen. Bij vlagen zal dat ook moeten. Als je dat niet doet, dan wordt het voor Ajax makkelijk om veel balbezit te krijgen”, aldus de Feyenoord-trainer vrijdag tijdens het persmoment.

Blessures Ajax en Feyenoord

Ajax-trainer Ten Hag beschikt over een fitte selectie. Echter is het de vraag hoe fit alle spelers bij Ajax daadwerkelijk zijn. Hakim Ziyech liet de interlandperiode met Marokko aan zich voorbij gaan omdat hij vermoeid was en tegen RKC Waalwijk werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald. In de wedstrijd tegen Chelsea oogde de buitenspeler vermoeid, al maakte hij de negentig minuten wel gewoon vol.

Ploeggenoot Sergiño Dest sprak van vermoeidheid en pijntjes bij Ajax, al wilde Ten Hag daar donderdag op de persconferentie niets van weten. “Dat heb je verkeerd begrepen, denk ik. Hij bedoelde waarschijnlijk dat er op het einde van de wedstrijd wat vermoeidheid was, maar dat is logisch.”

Bij Feyenoord zal Edgar Ié niet mee kunnen spelen. Hij raakte donderdag tegen Young Boys geblesseerd aan zijn lies. Nicolai Jörgensen, Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps waren er niet bij in Zwitserland, maar zijn zeer waarschijnlijk fit om te spelen tegen Ajax.

Vermoedelijke opstellingen

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Ten Hag kiest voor de Champions League-variant, waarbij Dusan Tadic in de punt van de aanval begint. Tagliafico keert terug van een schorsing en zal derhalve weer op de linksbackpositie starten, waardoor Noussair Mazraoui genoegen moet nemen met een plek op de bank. Het middenveld zal volgens de krant net als afgelopen woensdag tegen Chelsea bestaan uit Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Donny van de Beek. Op de linkerflank lijkt Quincy Promes opnieuw de voorkeur te krijgen boven David Neres.

Bij de bezoekers keren Haps, Karsdorp en Jörgensen terug in de basis. De twee ontbraken donderdag nog tegen Young Boys en zijn naar alle waarschijnlijkheid fit om aan de aftrap te verschijnen in Amsterdam. De geblesseerde Edgar Ié wordt in het centrum van de verdediging vervangen door Marcos Senesi, waardoor aanvoerder Eric Botteghin weer terugkeert in het elftal.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Martínez, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Promes

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Haps; Toornstra, Kökcü, Fer; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra.

Statistieken Ajax - Feyenoord

O Ajax won elf van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen Feyenoord in de Eredivisie (twee remises) en wist in zeven van die dertien duels de nul te houden, waaronder in de laatste twee.

O Feyenoord begint voor de tiende keer aan de Klassieker vanaf de tiende plaats of lager in de Eredivisie. Van de voorgaande negen keren werd er één keer gewonnen: 9-5 op 28 augustus 1960.

O Alleen in het seizoen 1995/96 (vijftien) en het seizoen 2010/11 (dertien) stond Ajax na tien speelronden ook op minimaal twaalf punten voorsprong ten opzichte van Feyenoord (twaalf dit seizoen).

O Feyenoord verzond dit Eredivisie-seizoen per wedstrijd gemiddeld 32 passes naar het strafschopgebied van de tegenstander; het laagste gemiddelde over een volledig seizoen voor de Rotterdammers dit decennium.

O Ajax kwam in 2019 tot dusver 54 keer tot scoren in thuiswedstrijden in de Eredivisie, het hoogste aantal voor de Amsterdammers in een kalenderjaar sinds 2008 (toen 57).

O Jaap Stam bleef ongeslagen in zes van de acht Eredivisiewedstrijden die hij speelde tegen Ajax (vier zeges, twee remises, twee nederlagen). Als trainer ging zijn enige Eredivisie-ontmoeting met de Amsterdammers verloren: 2-1 op bezoek bij Ajax.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenood in de Johan Cruijff ArenA gaat zondagmiddag om 16.45 uur van start. De wedstrijd wordt live uitgezonden op FOX Sports 1. Dit is het open kanaal van FOX en is dus gratis te bekijken. Bij KPN is deze zender te vinden op kanaal 14. Wie een abonnement heeft van Ziggo, kan FOX Sports 1 vinden op kanaal 421.