‘Je merkte dat er in het stadion iets gebeurde met de fans van Ajax’

Feyenoord wacht zondag de zware uitwedstrijd tegen Ajax. De laatste keer dat de Rotterdammers wonnen in Amsterdam was in 2005. Patrick Lodewijks stond destijds onder de lat bij Feyenoord en kijkt in gesprek de NOS terug op het duel in de zomer van dat jaar. "Ik weet nog dat we toen wel met vertrouwen richting de ArenA gingen. We dachten toen echt niet dat we minder waren”, aldus de oud-keeper.

Ajax werd veertien jaar geleden getraind door Danny Blind, terwijl Erwin Koeman bij Feyenoord aan het roer stond. Salomon Kalou en Dirk Kuyt zorgden in speelronde drie van het seizoen 2005/2006 voor een 0-2 voorsprong. Na de 0-1 groeide het vertrouwen bij Lodewijks en zijn ploeggenoten. "Je merkte ook dat er in het stadion iets gebeurde met de fans van Ajax. Dat voelde je gewoon", aldus Lodewijks. "Ik kan me herinneren dat Ajax amper iets creëerde. Pas in de laatste fase, omdat bij ons Ferne Snoyl rood kreeg."

Angelos Charisteas maakte namens Ajax nog wel de aansluitingstreffer. “En dan gaat het publiek er ineens weer achter staan. Na die goal kreeg Ajax weer het vertrouwen en stonden wij echt met onze rug tegen de muur. Maar gelukkig sleepten we de wedstrijd wel uit het vuur", herinnert Lodewijks zich. De overwinning werd gevierd met de uitsupporters, die toen nog welkom waren in Amsterdam. "Na het laatste fluitsignaal ga je naar dat vak toe en vier je de winst met de supporters. Ik weet nog dat we op de terugweg met de bus in een file terechtkwamen. Dan krijg je links en rechts wel wat reacties mee van Ajax-fans in hun auto, haha."

Inmiddels wacht Feyenoord al veertien jaar op een overwinning in Amsterdam. “Waarom er daar niet gewonnen wordt? Tsja, goede vraag. Veel trainers hebben daar hun hoofd al over gebroken”, reageert Lodewijks. “De laatste jaren zie je natuurlijk ook wel een kwaliteitsverschil. Maar het is net hoe je er zelf in staat: werkt het verleden als een last of een motivatie?"