Wim Kieft: ‘Ajax-Feyenoord, een groter contrast is nauwelijks denkbaar’

Wim Kieft verwacht dat Ajax zondag drie punten pakt tegen Feyenoord. De oud-international laat in zijn column voor De Telegraaf weten dat hij te doen heeft met trainer Jaap Stam, vanwege het niveau van zijn selectie. Kieft stipt het verschil in kwaliteit aan tussen beide teams en rekent derhalve op een zege voor de ploeg van Erik ten hag. “Ajax-Feyenoord, een groter contrast is nauwelijks denkbaar als je die ploegen op dit moment tegenover elkaar zet.”

Volgens Kieft hebben de trainer en spelers bij Feyenoord te maken met een te hoog verwachtingspatroon. “Het is allemaal zo matig. En tegelijkertijd blijft dat verwachtingspatroon Feyenoord bij de keel grijpen. Zelfs nu wordt de ploeg van Stam nog vergeleken met Ajax en PSV. Flauwekul natuurlijk”, aldus Kieft. “Evenals die twee clubs is Feyenoord een grote club, maar sportief gezien zijn de mannen van Jaap Stam met een beetje goede wil van het niveau AZ, Vitesse en FC Utrecht. Clubs die strijden om plek drie.”

Kieft schrijft dat het momenteel niet lekker voetballen is bij Feyenoord. Hij vergelijkt het spelen bij de Rotterdammers met het strijden tegen degradatie. “Gewoon niet leuk en bijzonder stressvol allemaal. Zeker in De Kuip staat de druk er altijd vol op vanwege de hoge verwachtingen. Jammer, ook voor de spelers, die met die hoogspanning om moeten gaan”, vervolgt Kieft. “Alleen lukt dat vaak niet en dat is ook weer niet zo raar. Dat is juist een reden waarom ze bij Feyenoord spelen en niet bij Ajax en PSV. Altijd maar die hoop op meer werkt verlammend.”

Stam werkt met een relatief smalle selectie, waarbij onder meer Nicolai Jörgensen al het gehele seizoen niet fit is. Dat geldt ook voor Luciano Narsingh. “Daarom heb ik best te doen met Jaap Stam”, aldus Kieft, die benadrukt dat meerdere spelers het verschil niet kunnen maken voor Feyenoord. “Soms geeft Stams ploeg eens een goed signaal af met bijvoorbeeld overwinningen tegen FC Twente en FC Porto en dan ziet hij zijn elftal een paar dagen later weer door het ijs zakken.”

Steven Berghuis steekt er volgens Stam voetballend 'met kop en schouders bovenuit'. “Maar met zoveel matige spelers om hem heen, deelt hij steeds vaker mee in de malaise. Niet zo vreemd. Jens Toornstra speelt altijd naar z’n mogelijkheden en het zegt genoeg dat hij wekelijks tot de uitblinkers behoort, terwijl hij in het kampioensjaar vaak twaalfde man was”, zo klinkt het. Voor Kieft zal het geen verrassing zijn als Ajax zondag wint. “Ten opzichte van Feyenoord bezit Ajax zoveel extra kwaliteit, individueel en als team dat je mag uitgaan van een overwinning. In Nederland is de club sportief en financieel losgekomen van de rest.”