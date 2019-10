Grot reageert op incident met Bazoer: ‘Het was reactie op reactie’

Riechedly Bazoer kreeg het deze week op de training van Vitesse aan de stok met ploeggenoot Jay-Roy Grot. Tijdens een partijspel waren de twee ingedeeld in hetzelfde team en ontstond een ruzie. Ploeggenoten moesten tussenbeide komen, waarna Bazoer zich verbaal liet gaan tegenover Grot en trainer Leonid Slutsky. De middenvelder werd van de training gestuurd en kreeg van de club een disciplinaire straf. Zijn ploeggenoten laten weten dat Bazoer terug mag keren zodra hij zijn excuses aanbiedt. “Het is niet zo, dat wij jongens gelijk laten vallen. Absoluut niet”, aldus Remko Pasveer.

Vitesse maakte donderdag bekend dat Bazoer ‘tot nader order’ uit de selectie was gezet. Hij en Grot vlogen elkaar tijdens een partijvorm in de haren, waarna zij door ploeggenoten uit elkaar gehaald moesten worden. Bazoer zou Grot daarna hebben toegebeten ‘dat hij hem in de kleedkamer nog wel zou pakken’ en reageerde zich ook af op Slutsky. “Fuck off, I don’t want to play for your team”, zou hij hebben geroepen. “Er was een akkefietje tussen mij en Bazoer en dat is een beetje uit de hand gelopen. Het was reactie op reactie”, reageert Grot in De Telegraaf. Na het incident hoorde hij niets meer van Bazoer. “Hij gaat ermee om hoe hij ermee om wil gaan. Ik ben gewoon rustig. Ik heb verder geen problemen met hem.”

‘Hem was een grote toekomst voorspeld, maar hij is bij Ajax al ontspoord’

“Soms moet je even een stapje terug doen met bepaalde jongens”, legt de 35-jarige Pasveer uit. “Dat is nu even het geval, maar dat wil niet zeggen dat wij hem gelijk uitsluiten. De bal ligt bij hem. Hij moet laten zien dat hij weet dat hij fout heeft gezeten en dat hij daaraan wil werken. Dan is hij weer van harte welkom. Zo staan wij als groep daarin.”

Bryan Linssen baalt van het incident. Juist nu Vitesse de beste seizoenstart uit de clubgeschiedenis kent, ontbreekt zaterdagavond een belangrijke speler tegen ADO Den Haag. “Riechedly brengt heel veel voetbal, heeft een grote drive en brengt rust in wedstrijden. Dat gaan we zeker missen”, aldus de aanvoerder. “Bazoer is een jongen die als hij niet af en toe een verkeerde afslag had genomen, echt niet in aanmerking was gekomen voor een club als Vitesse en al lang in de grootste competities van Europa zou hebben gespeeld.”