Tagliafico: ‘Ik zal hem vragen om met Suárez voor Ajax te komen spelen’

Nicolás Tagliafico is een van de dragende krachten bij Ajax en afgelopen zomer werd hij gelinkt aan diverse clubs uit het buitenland. De Argentijns international heeft een doorlopend contract in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2022, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij tegen die tijd nog in de Eredivisie speelt. De linksback zit echter niet op hete kolen en laat in een interview met De Telegraaf weten dat hij totaal niet bezig is met een eventueel vertrek.

Tagliafico benadrukt dat hij zich thuisvoelt in Amsterdam. Mocht hij ooit vertrekken bij Ajax, dan spelen de leefomstandigheden een grote rol in zijn keuze voor een nieuwe club. “Mijn nieuwe woonplaats moet vergelijkbaar zijn met Amsterdam, want dat voelt echt als mijn thuis. In Argentinië is het gevaarlijker”, aldus de 27-jarige verdediger. “Zeker voor voetballers, omdat er veel overvallen en berovingen zijn. Daar is het onmogelijk om twaalf uur of één uur 's nachts mijn hond nog uit te laten. Dat ik dat hier kan, is goud waard. Prachtig. Ik voel me veilig en goed.”

Ajax - Feyenoord: de geschiedenis in doelpunten

Een stap naar de Spaanse competitie lijkt voor de hand te liggen gezien de achtergrond van Tagliafico. Hij begrijpt dat men vanwege het weer en de Spaanse taal denkt dat hij zou azen op een transfer naar LaLiga. “Maar ik weet het niet zeker”, aldus Tagliafico. “Elke competitie heeft zijn voordelen en zijn nadelen. In Spanje trekken de scheidsrechters heel snel gele kaarten en dat is met mijn spel een nadeel. In Engeland is het meer fysiek, dus voor mij beter, omdat er meer is toegestaan.”

Tagliafico werd afgelopen zomer in verband gebracht met onder meer Arsenal en Atlético Madrid. Of Lionel Messi hem al heeft gevraagd om naar Barcelona te komen? “Nee, ik heb gezegd: kom naar Ajax! Lionel heeft een belangrijke stem binnen Barcelona, omdat hij zo’n goede speler is. Maar het werkt niet zo dat de club degene koopt die hij wil hebben”, legt de 23-voudig international uit. “Misschien wordt hem wel zijn mening gevraagd over bepaalde spelers.”

“In november zie ik Lionel weer bij de nationale ploeg en dan zal ik hem vragen om samen met Luis Suarez voor Ajax te komen spelen. Hij kent Amsterdam misschien nog niet, maar daar kan ik hem alle goede verhalen over vertellen”, aldus Tagliafico met een knipoog.