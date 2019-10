Derksen fileert ‘Onze Lieve Heer’: ‘Er is iets mis met die jongen’

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor het gedrag van Riechedly Bazoer. De middenvelder van Vitesse kreeg het onlangs op de training aan de stok met Jay-Roy Grot en schold vervolgens ook zijn trainer Leonid Slutsky uit. "Die jongen hangt me ontzettend de strot uit, zeg", reageert Derksen in Veronica Inside.

Vitesse heeft laten weten dat Bazoer ‘tot nader order’ uit de selectie is gezet. "Er is iets mis met die jongen", stelt Derksen vast, die vindt dat Bazoer vorig seizoen bij FC Utrecht al teleurstelde. "Bij Utrecht stak Dick Advocaat zijn nek uit, hij gaf die jongen een nieuwe kans. Het was ooit een begenadigd talent. Toen hij in het Nederlands elftal speelde bij Ajax, perfect. Maar toen is de roem hem naar zijn hoofd gestegen en sindsdien denkt hij dat hij Onze Lieve Heer is."

‘Hem was een grote toekomst voorspeld, maar hij is bij Ajax al ontspoord’

Bazoer reageerde zijn woede af op Slutsky. "Fuck off, I don’t want to play for your team", zou de middenvelder hebben geroepen. "Iedereen die kritiek op hem heeft, of hem wil corrigeren, die krijgt een grote bek en die wordt tot het bot beledigd", zegt Derksen. "Dan kom je mensen tegen die dat niet pikken, daar loop je bij iedere club tegenaan. Het is een jongen waar Vitesse in geïnvesteerd heeft. Hij schijnt een vermogen te verdienen daar. En dan zegt de baas die verantwoordelijk is wat tegen hem, en dan krijg je zo'n woede-uitval."