Leicester City zet grootste uitoverwinning uit Premier League-historie neer

Leicester City heeft vrijdagavond de grootste uitoverwinning in de historie van de Premier League geboekt. De ploeg van manager Brendan Rodgers kende geen genade voor de tien spelers van Southampton en maakte uiteindelijk negen doelpunten: 0-9. Het is een evenaring van het Premier League-record van Manchester United, dat in 1995 thuis met 9-0 van Ipswich Town won. Voor Leicester is het tevens de grootste Premier League-zege uit de clubhistorie.

Al in de tiende minuut namen de bezoekers de leiding. Benjamin Chilwell scoorde in de rebound, nadat een poging van Jamie Vardy nog gekeerd werd door doelman Angus Gunn. Twee minuten later werd Southampton-middenvelder Ryan Bertrand op advies van de VAR met rood van het veld gestuurd voor een tackle met gestrekt been. Vervolgens barstte een waar doelpuntenfestijn los voor Leicester.

Youri Tielemans kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten en maakte 0-2, waarna Ayoze Pérez na een combinatie met Tielemans voor de derde treffer tekende. De Spanjaard maakte even later op aangeven van Chilwell ook de 0-4 voor Leicester. Elke aanval van the Foxes leek te resulteren in een doelpunt, want nog voor rust werd het ook 0-5. Vardy pikte een half afgeslagen voorzet op, kapte zijn directe tegenstander uit en rondde feilloos af.

Ook in de tweede helft bleef Leicester de aanval zoeken. Zowel Vardy als Pérez kreeg een enorme kans, maar beide spelers stuitten ditmaal op Gunn. Even later was het alsnog raak. Pérez nam een voorzet van Harvey Barnes aan op de borst en haalde ineens verwoestend uit: 0-6. Chilwell haalde twee minuten later de achterlijn en zette Vardy aan het werk, die raak kopte: 0-7. In de 84ste minuut legde James Maddison nog een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied in de kruising: 0-8. Via een penalty van Vardy werd het ook nog 0-9.