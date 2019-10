Boëtius is met doelpunt en assist goud waard voor FSV Mainz 05

FSV Mainz 05 heeft vrijdagavond mede door een goal van Jean-Paul Boëtius een zege geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Sandro Schwarz was in eigen huis met 3-1 te sterk voor 1. FC Köln, dat eveneens onderin de ranglijst is terug te vinden. Door de overwinning stijgt Mainz naar de dertiende plek, terwijl Köln genoegen moet nemen met de zestiende positie.

Köln kwam nog wel op voorsprong in de Opel Arena. Simon Terodde was na bijna een kwartier spelen trefzeker door een heerlijke aanval met een harde knal af te ronden: 0-1. Daarna was het de beurt aan Mainz en Boëtius. De Nederlander kreeg de bal via de kluts mee en maakte vervolgens in de kleine ruimte zijn tweede treffer in dit Bundesliga-seizoen: 1-1.

De treffer van de voormalig Feyenoorder was het startschot van een ommekeer, want in de tweede helft zette Robin Quaison, na een laatste pass van Boëtius, zijn ploeg prachtig op voorsprong met een schot van afstand: 2-1. Levin Oztunali maakte tien minuten voor tijd een einde aan de spanning door de 3-1 op het scorebord te zetten.