NAC Breda zet vrije val in; Lassina Traoré blijft maar scoren voor Jong Ajax

NAC Breda heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie zijn tweede nederlaag op rij opgelopen. De ploeg van trainer Ruud Brood verloor in een spectaculaire wedstrijd met 4-2 van Roda JC Kerkrade en zet op de ranglijst een vrije val in. De Graafschap zette een zeer overtuigende 5-0 overwinning neer tegen FC Dordrecht, terwijl koploper SC Cambuur duur puntverlies leed op bezoek bij Jong FC Utrecht. Bij Jong Ajax was Lassina Traoré tegen Excelsior Rotterdam (1-3 winst) met twee doelpunten opnieuw de grote man.

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 4-2

In een vermakelijke eerste helft trok Roda aan het langste eind. De Limburgers stonden bij rust met 2-1 voor dankzij doelpunten van Roland Alberg en Niels Verburgh. Tussen de doelpunten van Roda door maakte NAC nog de gelijkmaker van Huseyin Dogan. Meteen na de thee was het wederom raak voor NAC. Roger Riera taxeerde goed bij een voorzet van Othman Boussaid en kopte raak: 2-2. Luka Ilic had vervolgens de kans op de 2-3, maar raakte de paal. Direct daarna moest NAC met tien man verder door rood van Colin Rösler, die een overtreding begin in de zestien meter. Alberg mocht aanleggen, maar Nick Olij redde. Toch mocht Roda juichen, want even daarna mocht Alberg weer een penalty nemen na een overtreding van Olij. Ditmaal had de keeper geen antwoord: 3-2. Ba-Muaka Simakala verzorgde vervolgens het slotakkoord: 4-2.

Excelsior Rotterdam - Jong Ajax 1-3

Excelsior keek thuis tegen Jong Ajax al na acht minuten tegen een achterstand aan. Jurgen Ekkelenkamp werd volledig over het hoofd gezien bij een hoekschop, waarna de middenvelder eenvoudig binnen tikte: 0-1. Direct na rust was invaller Ahmad Mendes Moreira gevaarlijk voor de Rotterdammers, maar de aanvaller zag zijn inzet op de paal belanden. Aan de andere kant was het wél raak: de alerte Lassina Traoré stond plotseling vrij voor doelman Alessandro Damen en omspeelde de goalie simpel: 0-2. Excelsior moest daarna met tien man verder, omdat Sander Fischer voor aanhoudende aanmerkingen op de leiding rood kreeg. Met tien man kwam Excelsior terug in de wedstrijd. Rai Vloet pikte de bal op na een fout in de opbouw van Ajax en schoot met veel fortuin raak: 1-2. Ajax bracht de marge echter al snel terug tot twee met een 'spitsendoelpunt' van opnieuw Traoré: 1-3. De spits uit Burkina Faso is nu met elf doelpunten topscorer van de competitie. In de blessuretijd kreeg Noa Lang voor een schwalbe zijn tweede gele kaart.

FC Volendam - Jong AZ 3-2

Jong AZ kwam na ruim twintig minuten op voorsprong. Felix Correia zette een een-twee op en bereikte vervolgens met een leep balletje Ferdy Druijff, die van dichtbij kon afwerken: 0-1. In de dertigste minuut kwam Volendam terug, nota bene via een AZ-huurling. Jelle Duin nam een voorzet knap aan in de zestien en haalde uit de draai prachtig uit: 1-1. Enkele minuten daarna had Volendam pech toen een afstandsschot van Jari Vlak op de lat belandde, terwijl Francesco Antonucci na rust een vrije trap tegen de buitenkant van de paal schoot. Op de counter sloeg Jong AZ echter toe: Zakaria Aboukhlal sneed vanaf links naar binnen en haalde doeltreffend uit: 1-2. Volendam gaf niet op en maakte via Vlak opnieuw gelijk: 2-2. Even later werd het nog mooier voor de Volendammers, toen invaller Derry John Murkin na een fraaie actie Gijs Smal aan het werk zette: 3-2.

De Graafschap - FC Dordrecht 5-0

De Graafschap had vrijdagavond geen kind aan FC Dordrecht. Mohamed Hamdaoui maakte binnen een half uur twee doelpunten. De spits werd eerst vrij voor doelman Ramon ten Hove gezet door Branco van der Boomen en tikte eenvoudig binnen, even later maakte hij na een solo de 2-0. De Graafschap-verdediger Ted van de Pavert kreeg in de tweede helft rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. De daaruit voortkomende penalty werd echter gemist door Pedro Marques. Aan de andere kant bereikte Ralf Seuntjens tot twee keer toe de vrijstaande Daryl van Mieghem, die voor 3-0 en 4-0 tekende. Vlak voor tijd gaf Seuntjens zijn derde assist op rij, ditmaal op Jeremy Helmer: 5-0.

Almere City FC - FC Eindhoven 3-1

Almere City FC pakte al vroeg in de wedstrijd de leiding. Bart Meijers schoot de bal na een half afgeslagen voorzet via een Eindhovens been raak: 1-0. Vlak na rust kwamen de Brabanders terug in de wedstrijd. Alvin Daniels bereikte bij de tweede paal Kaj de Rooij, die de bal ineens uit de lucht nam: 1-1. In de slotfase was Mees Kaandorp dichtbij de winnende treffer voor Almere, maar de middenvelder raakte de paal. Eindhoven-speler Cas Faber, de zoon van Ernest, kreeg even later rood voor een grove charge met gestrekt been. Tot overmaat van ramp zag Faber vervolgens James Efmorfidis uit de vrije trap prachtig raak schieten: 2-1. Kaandorp maakte er in de zevende minuut van de blessuretijd ook nog 3-1 van.

Helmond Sport - Telstar 1-4

Voor Telstar had de wedstrijd tegen Helmond Sport niet beter kunnen beginnen. In de dertiende minuut bereikte spits Reda Kharchouch na een fraaie actie Elayis Tavsan, die rustig raak schoot: 0-1. Negen minuten later verdubbelde Kharchouch de voorsprong van Telstar door een voorzet van Senne Lynen knap te verlengen: 0-2. Nog voor rust zorgde Kharchouch met de derde treffer al voor de beslissing in de wedstrijd. Barcelona-huurling Marcus McGuane miste in de tweede helft een penalty voor Telstar, maar kon in de rebound alsnog binnen tikken: 0-4. Diego Snepvangers maakte in de slotfase nog een eretreffer voor Helmond Sport: 1-4.

Jong FC Utrecht - SC Cambuur 1-1

Justin Lonwijk van Jong FC Utrecht omspeelde in de achttiende minuut fraai doelman Sonny Stevens, maar werd op het laatste moment afgestopt door een verdediger. Even later stond Robert Mühren aan de andere kant vrij voor keeper Fabian de Keijzer, maar de spits mikte voorlangs. Een kwartier na rust kwam Utrecht op voorsprong. Aanvoerder Mitchell van Rooijen werkte een voorzet met de borst binnen: 1-0. Hands van Christopher Mamengi leverde aan de andere kant een penalty op voor Cambuur, die door Mühren werd benut: 1-1. Toch zal de koploper onmogelijk tevreden kunnen zijn met het punt tegen Utrecht.

NEC Nijmegen - MVV Maastricht 2-0

In het eerste bedrijf kon er niet gescoord worden door beide ploegen, hoewel er legio kansen waren om het publiek te vermaken met een goal. De doelmannen konden echter de nul houden, waarbij vooral het keeperswerk van Nigel Bertrams te prijzen viel. De Nijmegenaren gingen ook in de tweede helft op zoek naar de voorsprong en een kwartier voor tijd was het raak via Jonathan Okita, die kon profiteren van geblunder in de defensie van MVV. Diep in blessuretijd maakte Okita ook nog zijn tweede van de wedstrijd: 2-0.

TOP Oss - Jong PSV 1-0

Jong PSV kent tot op heden een teleurstellend seizoen en ook in Oss konden de Eindhovenaren geen goed resultaat behalen. Al na zeven minuten had TOP Oss de gewenste vroege voorsprong te pakken. Levi Opdam produceerde een voorzet, waarna Lars Hutten met zijn hoofd trefzeker was: 1-0. De talenten van PSV gingen op zoek naar mogelijkheden om het vijandelijke doel onder vuur te nemen, maar de thuisploeg kon stand houden. Door de zege in de kraker onderin de Keuken Kampioen Divisie passeert TOP Oss Jong PSV op de ranglijst.