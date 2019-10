FC Twente schittert in de eerste helft en doorbreekt slechte reeks

FC Twente heeft na vier nederlagen op een rij weer een overwinning geboekt in de Eredivisie. De Tukkers waren vrijdagavond in eigen huis te sterk voor FC Emmen, dat na 45 minuten spelen al op een 3-0 achterstand stond. De ploeg van trainer Dick Lukkien deed na de onderbreking nog wat terug, maar kon een verliesbeurt toch niet voorkomen: 4-1. Door de zege stijgt FC Twente naar de tiende plek; FC Emmen blijft op de veertiende plek bivakkeren.

FC Emmen is de enige Eredivisie-ploeg die dit seizoen in uitduels nog geen minuut op voorsprong stond, maar na drie minuten spelen had de club uit Drenthe al op 0-1 kunnen staan. Een scrimmage voor het doel van Joël Drommel leverde echter niets op. In de loop van de wedstrijd kregen de Tukkers meer grip op de wedstrijd, waarbij het eerste doelpunt halverwege de eerste helft te noteren viel. FC Emmen kon de bal maar niet bij het eigen strafschopgebied wegkrijgen en Haris Vuckic kon profiteren met een rake volley: 1-0.

Daarna kon het bezoek geen vuist maken en liep FC Twente uit naar een comfortabele voorsprong. Na een halfuur maakte Vuckic zijn tweede van de avond. Na een fraaie actie van Rafik Zekhnini kreeg de aanvaller de bal voor de voeten en dribbelde hij voorbij onder anderen doelman Dennis Telgenkamp: 2-0. Vlak voor rust besliste FC Twente het duel vroegtijdig dankzij Lindon Selahi. Zekhnini brak aan de linkerkant door en zag zijn ploeggenoot vrijlopen. Selahi had vervolgens weinig moeite om de 3-0 op het scorebord te zetten.

FC Emmen gaf zich echter nog niet gewonnen. Invaller Keziah Veendorp deed snel in de tweede helft iets terug door met een bekeken schot de 3-1 te produceren. Beide teams hadden vervolgens mogelijkheden om te scoren, maar onder andere Aitor Cantalapiedra en Sergio Peña konden niet scoren. FC Emmen probeerde de spanning terug te brengen, maar het was de thuisploeg dat het slotakkoord verzorgde. Telgenkamp vloerde Aitor in de zestien meter, waarna de aanvaller mocht aanleggen vanaf elf meter. Telgenkamp redde, maar kwam te vroeg uit. In tweede instantie scoorde Aitor wel, met een Panenka: 4-1.