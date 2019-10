Mark van Bommel: ‘Wij weten precies wat er gaat gebeuren tegen AZ’

PSV hervat zondagmiddag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen AZ. Trainer Mark van Bommel zag zijn ploeg donderdag teleurstellend gelijkspelen tegen LASK Linz in de Europa League (0-0), maar kijkt met vertrouwen uit naar het treffen met de Alkmaarders.

Volgens Van Bommel zijn de verschillen tussen PSV en AZ klein. "AZ is ook in vorm", aldus de oefenmeester tegenover PSV TV. "Zij hebben gewoon een goede ploeg die goed kan voetballen. Daar moet je je ook weer op voorbereiden. Het is weer een andere stijl (dan LASK Linz, red.). Vorig jaar kwamen we 0-1 achter in de thuiswedstrijd, dat hebben we nog kunnen draaien naar 3-1. Uit verloren we met 1-0. Dus het ligt wel heel dicht bij elkaar."

AZ zal niet opeens verdedigend voor de dag komen in het Philips Stadion, denkt Van Bommel. "Zij spelen, of het nou competitie of Europees is, altijd hetzelfde. Heel herkenbaar, met duidelijke patronen. Dus wij weten precies wat er gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk geen garantie dat we daarvan winnen." De inzetbaarheid van Donyell Malen en Steven Bergwijn is twijfelachtig. "Niet iedereen is fit. Het is alleen even afwachten wie komende zondag in staat is om te spelen."

Van Bommel blikt verder terug op het duel met LASK, dat bij vlagen rommelig was. "Dit hadden we verwacht, dat heb ik ook voor de wedstrijd verteld. Zij stormen, maar wel met een idee. Daardoor kreeg je vaak van die flipperkastballen. Ik denk dat wij het tactisch goed voor elkaar hadden, waardoor we zeker over de grond daar goed doorheen kwamen. We hebben gewoon hele goede kansen gecreëerd, we koppen twee ballen op de lat. Het is ongelofelijk dat die bal er dan niet in gaat. Maar al bij al hebben we het denk ik uitstekend gedaan."