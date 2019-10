‘Lisandro Martínez en twee sterren krijgen uitnodiging voor Argentinië’

Lisandro Martínez zit komende maand bij de selectie van het Argentijnse elftal, zo meldt het lokale tv-kanaal TyC Sports. De verdediger annex middenvelder, die sinds dit seizoen bij Ajax onder contract staat, kan in november zijn tweede en derde interland spelen voor Argentinië.

De Argentijnen spelen volgende maand vriendschappelijk tegen Brazilië en Uruguay in respectievelijk Riyad (Saudi Arabië) en Tel Aviv (Israël). Martínez maakte op 22 maart van dit jaar zijn debuut voor Argentinië in een oefeninterland tegen Venezuela (3-1 verlies), maar moest het de voorbij maanden doen met een rol bij Argentinië Onder-23.

Lionel Messi keert na een schorsing ook terug bij Argentinië. De superster van Barcelona speelde zijn laatste interland op de Copa América tegen Chili afgelopen zomer, waar hij rood kreeg na een opstootje met Gary Medel. Na afloop stak Messi zijn woede niet onder stoelen of banken. "We moeten geen deel uitmaken van deze corruptie. Er bestaat geen twijfel over, het is allemaal geregeld voor Brazilië", aldus de Argentijn, die vanwege die uitlatingen drie maanden geschorst werd.

Sergio Agüero zal eveneens onderdeel uitmaken van de selectie van bondscoach Lionel Scaloni. De spits van Manchester City speelde net als zijn goede vriend Messi zijn laatste interland tegen Chili. De laatste vier (oefen)wedstrijden van Argentinië zat Agüero niet bij de selectie. De verwachting is overigens dat ook de van een heupblessure herstelde Giovani Lo Celso van Tottenham Hotspur opgeroepen wordt voor het Argentijnse elftal.