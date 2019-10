‘Spanning in kleedkamer Barcelona; twee nachtmerries doemden op’

Er was na afloop van de 1-2 zege tegen Slavia Praag een pittig onderhoud in de kleedkamer van Barcelona, meldt Marca in navolging van El Chiringuito. De Catalaanse topclub won woensdag in de Champions League ternauwernood van de club uit Tsjechië, tot ergernis van de spelers zelf. Vooral de kopstukken van de selectie zouden direct na het duel een stevige discussie hebben gehad.

Volgens Marca was vlak na de gewonnen wedstrijd de spanning in de kleedkamer goed voelbaar. Nog voordat de technische staf de ruimte binnenkwam, voerden de spelers een discussie over het spel van Barcelona. "Op deze wijze gaan we de Champions League niet winnen", zo zou er onder meer gezegd zijn. Het duel deed bij menig speler denken aan twee eerdere decepties in het miljardenbal.

Barcelona werd in de afgelopen twee seizoenen op spectaculaire wijze uit de Champions League geknikkerd, door achtereenvolgens AS Roma en Liverpool. De Spaanse club had in de heenwedstrijden nog een ruime zege weten te boeken, maar moest in de return steeds het onderspit delven. Het spel tegen Slavia Praag deed volgens de spelers denken aan de dramatische duels met Roma en Liverpool. Tegen een Europese topclub was Barcelona woensdag wederom ten onder gegaan, zo meende de selectie.

Marc-André ter Stegen, een van de lichtpuntjes tegen Slavia Praag, uitte na afloop al zijn frustratie. "Hier moeten we over praten", aldus de doelman. "We moeten goed naar onszelf kijken. Ik zal nu niets zeggen, ik wil het intern houden." De belangrijkste spelers binnen de selectie zouden nu graag willen zien dat er een competitievere geest gaat heersen en dat er meer strijdlust wordt getoond, zo concludeert Marca.