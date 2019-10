‘Indrukwekkend dat Ajax-fans mijn naam scandeerden tegen Feyenoord’

Nicolás Tagliafico debuteerde in januari 2018 voor Ajax, in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord. De Argentijnse linksback kijkt op verzoek van FOX Sports terug op de vuurdoop in De Klassieker van ruim anderhalf jaar geleden. Tagliafico, in voorbereiding op het thuisduel met Feyenoord van zondag, heeft goede herinneringen aan zijn eerste ontmoeting met de rivaal uit Rotterdam.

"De beste mogelijke wedstrijd voor mij om mee te beginnen was thuis tegen Feyenoord", concludeert Tagliafico. "Het was echt iets moois, vooral omdat we wonnen. Het betekende een goed begin voor mij als speler van Ajax." De vleugelverdediger had vooraf geen last van nerveuze gevoelens. "Ik voelde wel de spanning om mezelf te laten zien en alles te geven voor de winst. Nerveus niet, ik was vooral heel erg overtuigd van wat ik wilde laten zien hier bij Ajax."

Tagliafico kan zich de sfeer in de Johan Cruijff ArenA tijdens zijn vuurdoop tegen Feyenoord nog goed voor de geest halen. "Voor even voelde ik mij in een stadion in Argentinië." De linksback maakte destijds gelijk indruk door als aangever te fungeren bij het doelpunt van Donny van de Beek. "Als je vijf minuten na rust de openingstreffer maakt voor de ogen van je eigen fans, dan is dat iets moois. Daarna brak de wedstrijd meer open en konden we onze tweede treffer (gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar, red.) maken."

"De wedstrijd was definitief gespeeld toen toen de speler van Feyenoord (Nicolai Jörgensen, red.) van het veld werd gestuurd", vervolgt Tagliafico zijn terugblik. "Met een tegenstander minder bij de tegenstander en al een 2-0 voorsprong, wij spelen ook nog eens thuis. Dan wordt het heel moeilijk voor hen om die wedstrijd om te draaien, dus met nog 20 of 25 minuten op de klok konden wij gewoon genieten van de wedstrijd, in de wetenschap dat we al bijna hadden gewonnen."

Voor Tagliafico kwam het als een verrassing dat hij voortijdig naar de kant werd gehaald. "Het was de eerste keer dat ik gewisseld werd zonder te weten waarom. Zonder dat ik het begreep, want er was niets met me aan de hand. Later dacht ik dat het misschien was omdat ik Man of the Match was en dat de trainer (Erik ten Hag, red.) me eruit haalde zodat ik applaus of erkenning in ontvangst kon nemen. Maar dat ik zo’n erkenning kreeg in mijn eerste wedstrijd en dat de fans mijn naam scandeerden, dat is heel indrukwekkend." Tagliafico wil zondag weer met een zege van het veld stappen. "Omdat je bij winst in De Klassieker aan kop van de ranglijst blijft." Het eerste fluitsignaal in Amsterdam klinkt zondag om 16.45 uur.