‘Meer dan tweeduizend bedreigingen’ voor Sierd de Vos na Ajax - PAOK

Sierd de Vos haalde zich afgelopen zomer de woede van het Griekse volk op de hals met zijn uitspraken over een aantal supporters van PAOK Saloniki tijdens de wedstrijd tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De Vos werd beticht van racisme en zijn uitspraken leverde ‘meer dan tweeduizend’ bedreigingen op via sociale media, vertelt hij aan Voetbal International.

Toen tijdens de wedstrijd een aantal PAOK-fans in beeld kwamen met een ontbloot bovenlijf, grapte De Vos dat het 'slecht gaat met de Griekse economie' en dat de fans daarom geen shirts droegen. PAOK vond de uitspraken van de commentator van Ziggo Sport onacceptabel en kroop in de pen. Op het officiële Instagram-account van de club werd De Vos onder meer uitgemaakt voor 'racist'.

PAOK stelde dat 'racisme geen plaats in het voetbal mag hebben' en 'niet te tolereren' is. “De onacceptabele woorden van journalist Sierd de Vos gericht aan de PAOK-fans en Griekse supporters zijn een gevaarlijk fenomeen”, reageerde de club, die ook aanhaalde dat Ziggo de hoofdsponsor is van Ajax. “Dit zou geen plaats mogen hebben in voetbal, of waar dan ook.”

"Ik heb meer dan tweeduizend bedreigingen gehad via Facebook Messenger", reageert De Vos enkele maanden later. "Die Grieken beschuldigden me zelfs van racisme, sloeg nergens op. Maar ik heb er behoorlijk veel last van gehad. Ik eet graag Grieks, maar ben een tijdje niet meer geweest."