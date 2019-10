AZ treft ‘beste tegenstander tot nu toe’ PSV: ‘Ontzettend sterke ploeg’

Veel tijd heeft AZ niet om na te genieten van de 6-0 overwinning op FK Astana in de groepsfase van de Europa League, want zondag staat het uitduel met titelkandidaat PSV op het programma. Trainer Arne Slot geeft hoog op over de opponent uit Eindhoven en noemt het elftal van collega Mark van Bommel zelfs ‘waarschijnlijk onze beste tegenstander tot nu toe’.

"Een ontzettend sterke ploeg die thuis al heel lang niet meer heeft verloren, volgens mij al anderhalf jaar lang. Voor ons is het dus een prachtige uitdaging om daar te spelen", stelt Slot vrijdagmiddag in een voorbeschouwing op de website van zijn werkgever. Volgens de AZ-coach is het een duel om naar uit te kijken. "We zijn heel nieuwsgierig of wij kunnen spelen zoals we altijd doen of dat PSV ons misschien wel veel hoger en fanatieker onder druk zet, waardoor wij wat minder veel de bal hebben."

PSV mist Nick Viergever en Jorrit Hendrix wegens schorsingen, terwijl de inzetbaarheid van Donyell Malen en Steven Bergwijn volgens Van Bommel nog onzeker is. Slot rekent zich echter niet op voorhand al rijk. "PSV is een topclub en heeft elke positie dubbel bezet. Missen zij iemand, dan staat er een andere goede speler. Dat is bij ons trouwens net zo. Wij missen momenteel Gudmundsson en lossen dat dan ook op."

AZ heeft al sinds de start van het seizoen een overvol programma, met doorgaans drie wedstrijden per week. Slot is in dat kader blij dat zijn overwegend jonge selectie de fysieke belasting goed aankan. "Dat hebben wij in alle negentien wedstrijden laten zien", deelt de AZ-trainer complimenten uit. "Al geldt dat eigenlijk niet voor het allereerste duel, met Häcken, maar toen was het 45 graden in het stadion." Het uitduel van AZ met PSV begint zondag om 14.30 uur.