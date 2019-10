Stam komt terug op opmerkelijke uitspraak en ziet kansen tegen Ajax

Jaap Stam zei donderdagavond dat Feyenoord ‘dominant had gespeeld’ in de uitwedstrijd tegen Young Boys in de Europa League, ondanks de 2-0 nederlaag op Zwitserse bodem. De trainer van de Rotterdamse club komt een dag later terug op die uitspraak. Stam had willen aangeven dat Feyenoord ‘in bepaalde fases van de wedstrijd’ domineerde.

Stam kijkt ook kritisch naar zijn eigen functioneren, zeker nu Feyenoord door een moeilijke periode gaat. "Je bent altijd bezig om de situaties beter kenbaar te maken door middel van beelden, dat je op trainingen nog duidelijker moet zijn. Misschien moeten we bepaalde aspecten nog meer benadrukken", zo wordt hij vrijdagmiddag op een persconferentie geciteerd door onder meer RTV Rijnmond.

"Uiteindelijk is het wel zo dat spelers na een moeizaam begin, zoals gisteren tegen Young Boys, zich herpakken en ervoor gaan knokken", vervolgt Stam, die kansen ziet voor Feyenoord in het duel met koploper Ajax van zondag. "Ajax is een goede, opgebouwde ploeg met individuele kwaliteiten. Maar Ajax geeft ook ruimtes weg. Je kunt zeggen dat je compact moet spelen. Bij vlagen zal dat ook moeten. Als je dat niet doet, dan wordt het voor Ajax makkelijk om veel balbezit te krijgen."

Ajax-Feyenoord: History in Goals

Stam hoopt tegen Ajax op de inzetbaarheid van Nicolai Jörgensen, Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps, die donderdag tegen Young Boys ontbraken wegens uiteenlopende blessures. Over de inzetbaarheid van Edgar Ié heeft de Feyenoord-trainer echter zo zijn twijfels. "We zijn net terug, zijn blessure wordt zo verder bekeken", verwijst Stam naar de liesblessure van de centrale verdediger, opgelopen in het Europese treffen van donderdagavond.

Reserve-aanvoerder Steven Berghuis ziet net als Stam kansen tegen Ajax, dat dit seizoen nog niet verloor in de Eredivisie. Feyenoord heeft sinds de 2-0 zege op FC Porto van begin oktober niet meer weten te winnen. Desondanks wanhoopt de vleugelaanvaller niet. "We moeten als team in elkaar blijven geloven. Vanaf morgen moeten we een plan maken en voor de wedstrijd gaan opladen. Borst vooruit." De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 16.45 uur.