Wedstrijd Leyton Orient verplaatst na ludieke oproep Ajax-fans

De wedstrijd tussen Leyton Orient en Brighton & Hove Albion Onder-21 is verplaatst naar woensdag 6 november. Het duel zou in eerste instantie plaatsvinden op dinsdag 5 november, maar na een ludieke oproep van Ajax-supporters op Twitter is besloten om het duel een dag later af te werken. Het besluit is genomen op advies van de Engelse politie.

Ajax-fans zijn op 5 november niet welkom op Stamford Bridge voor de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. De UEFA legde de straf op vanwege incidenten met aanhangers van Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) van eerder deze maand. Veel fans hadden hun reis naar Londen al voorbereid. Twitter-account @vanpogototpogo wilde zorgen dat Ajacieden die naar Engeland af zouden reizen alsnog aanwezig konden zijn bij een voetbalwedstrijd.

Dear @leytonorientfc. Are you willing to host 2.000 Ajax fans? We are systematicly and unlawfully screwed by @UEFA and @metpoliceuk. Lots of us booked transport and hotels allready ans will travel. You might risk a great atmosphere and memories forever. Kind regards, pic.twitter.com/hzWgJ0GVBF — vanpogototpopo (@vanpogototpopo) October 17, 2019

Op Twitter werd aan Leyton Orient de vraag gesteld of circa tweeduizend Ajax-fans welkom waren bij het duel met Brighton. De actie kon op behoorlijk wat steun rekenen, want in korte tijd had de Tweet honderden likes. Leyton Orient reageerde niet op de vraag, maar heeft de oproep wel degelijk serieus genomen. Om ongeregeldheden te voorkomen is besloten de wedstrijd een dag te verplaatsen.