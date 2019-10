‘Bij een wedstrijd in het zwart-wit op tv vraagt Virgil welk nummer ik ben’

James Milner is met zijn 33 jaar een van de oudste spelers in de selectie van Liverpool. De middenvelder staat er goed op bij zijn medespelers, maar de routinier krijgt het ook vaak te horen dat hij een stuk ouder is dan de meeste spelers van the Reds. Met name Virgil van Dijk wil Milner nog weleens in de maling nemen.

"Virgil plaagt me inderdaad vaak", bevestigt Milner in een onderhoud met talkSPORT. "Daar had zijn manier van juichen van afgelopen seizoen ook mee te maken." Van Dijk wist vorig seizoen te scoren in de wedstrijd van Liverpool tegen Cardiff City en deed daarna bij wijze van grap een oude man na, als verwijzing naar de leeftijd van Milner.

Jürgen Klopp: 'Prestaties Alex Oxlade-Chamberlain goede weerspiegeling van het hele team'

"Hij is altijd bezig met grapjes maken", vervolgt Milner zijn verhaal over Van Dijk. De controlerende middenvelder komt met een passend voorbeeld op de proppen. "Als er in de behandelkamer een wedstrijd in zwart-wit op televisie wordt uitgezonden, vraagt Virgil altijd: ‘Milly, welk nummer heb jij?' Milner ziet er altijd wel de humor van in. "Ik voel me momenteel ook erg goed en niet anders dan vroeger. Ik zal hard blijven werken en doe er alles aan om een bijdrage te leveren aan het succes van Liverpool."

Milner vindt dat hij nog makkelijk meekan met de jeugdige spelers in de Liverpool-selectie. "Het is altijd mooi als ik aangeef dat ik een zware training achter de rug heb en dat ze dan instemmend knikken. Maar misschien doen ze dat juist expres om mij een goed gevoel te geven!" Milner maakt zich met Liverpool op voor het bezoek van Tottenham Hotspur, dat zondag tegenover de koploper in de Premier League staat op Anfield.