Edson Álvarez: ‘Uiteindelijk heb ik de juiste keuze gemaakt, denk ik’

Edson Álvarez heeft een lange weg afgelegd richting het voetbal op professioneel niveau. De zomeraanwinst van Ajax groeide op in moeilijke omstandigheden in Mexico, maar het voetbal redde hem van een leven vol drugs en criminaliteit. Álvarez koestert het 'echte leven', dat volgens hem heel anders is dan het leven dat vaak op de sociale media naar voren wordt gebracht.

"Ik heb alles aan voetbal te danken. Zonder voetbal had ik niet kunnen voorspellen wat ik had gedaan", stelt Álvarez in een interview op de website van Ajax. De verdediger annex middenvelder is afkomstig uit een onveilige buurt met de nodige criminaliteit nabij Mexico-Stad. "Voor mensen in Mexico zijn er vaak twee wegen: school of drugs. In mijn geval waren er drie wegen: school, drugs of voetbal. Ik ging vaak voetballen, terwijl ik eigenlijk huiswerk moest maken. Dan werd mijn moeder boos. Maar uiteindelijk heb ik de juiste keuze gemaakt, denk ik."

Álvarez wist de stap te maken naar het profvoetbal, met Ajax als zijn eerste station in Europa. "Mijn leven is heel erg veranderd. Ik kan het niet beschrijven. Ik ben heel trots op mezelf", vervolgt de miljoenenaankoop van de koploper in de Eredivisie. "Toen ik klein was vochten mijn ouders voor mijn leven, nu vecht ik voor hun toekomst. Ik heb een mooi huis in Amsterdam en een mooie auto. Dat soort dingen had ik niet in Mexico. Ik reisde daar altijd met de bus of de trein."

Net als veel profvoetballers maakt Álvarez gebruik van de sociale media. "Maar het leven op social media is niet écht", benadrukt de jonge Ajacied. "Mensen met heel veel volgers op Instagram laten graag zien hoeveel telefoons, auto’s en huizen ze hebben. De volger ziet dat en denkt alleen maar: dat wil ik ook, mijn leven stelt minder voor. Ik zou ook makkelijk mijn auto en huis kunnen laten zien, maar daar hou ik niet van. Misschien voelen mijn volgers zich daardoor minder over hun eigen leven. Dat wil ik niet." Álvarez staat met Ajax zondag in De Klassieker tegenover Feyenoord.