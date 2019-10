Liverpool krijgt gelijk van rechter in strijd tussen New Balance en Nike

New Balance is de grote verliezer in een strijd met Liverpool en Nike. Het kledingmerk is sinds het seizoen 2015/16 kledingsponsor van de Premier League-club en het contract tussen beide partijen loopt af in mei. Liverpool heeft met Nike een nieuwe lucratieve kledingsponsor gevonden, maar daar liet New Balance het niet bij zitten. Laatstgenoemde merk dacht het recht te hebben om de aanbieding van Nike te evenaren of verbeteren, maar de rechter heeft vrijdag besoten dat New Balance niets meer in te brengen heeft en de breuk tussen club en sponsor definitief wordt.

De advocaten van New Balance gaven aan dat met het huidige contract er het recht was om ieder bod van welk ander merk dan ook te evenaren. New Balance heeft dat ook gedaan, maar zal zich nu neer moeten leggen bij de breuk met the Reds. Liverpool heeft de nieuwe aanbieding van New Balance afgewezen en gaf daarbij aan dat het merk geen schijn van kans maakt om het gigantische distributienetwerk van Nike te evenaren. De koploper van de Premier League is bovendien van mening dat Nike wereldwijd een veel groter aanzien heeft.

Dat aanzien heeft volgens de advocaten van Nike te maken met het feit dat beroemdheden als LeBron James, Serena Williams en Drake aan het merk verbonden zijn. “Liverpool is niet verplicht om akkoord te gaan met een nieuw voorstel van New Balance”, zo sprak de rechter. Nu Liverpool en New Balance definitief uit elkaar gaan, zal Nike de nieuwe kledingsponsor worden. Tijdens de rechtzaak werd duidelijk dat Nike het nieuwe tenue van Liverpool al aan het ontwikkelen is. Het merk heeft al zeven miljoen euro uitgegeven aan het design van het nieuwe tricot.