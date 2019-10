Jeroen Zoet: ‘Daar mag je wat van vinden, we weten zelf hoe het zit’

PSV speelde donderdagavond in het derde groepsduel van de Europa League met 0-0 gelijk tegen LASK Linz. Ondanks dat de Eindhovenaren na de 3-0 nederlaag tegen FC Utrecht voor de tweede keer op rij niet wisten te winnen én te scoren, is er geen paniek. Jeroen Zoet richt het vizier liever op de volgende wedstrijd, komende zondag in eigen stadion tegen AZ.

“Dat we nu twee keer op rij niet gewonnen en niet gescoord hebben? Daar mag je wat van vinden. We weten zelf hoe het zit. Er wacht ons zondag weer een belangrijke wedstrijd tegen AZ. Daarom snel naar huis nu en proberen een goede nacht te pakken”, zegt Zoet in gesprek met het ANP. Ook Nick Viergever maakt zich niet al teveel zorgen. “Dit was een heel ander PSV dan tegen Utrecht. Het enige probleem is dat we niet hebben gescoord.”

“We maakten voor het doel soms net niet de juiste keuze. En we hadden een beetje pech, met ballen die voorlangs gingen en een paar kopballen”, geeft de verdediger te kennen. “Op het einde moet je er ook gewoon voor zorgen dat je niet verliest. Je hebt je kansen gehad, de bal wilde er niet in. Dan moet je het gewoon op 0-0 houden. Als we over twee weken in Oostenrijk een goed resultaat neerzetten, zijn we door.”

“Dit LASK Linz werd zo'n beetje beschouwd als het volgende gevaar uit Oostenrijk. Red Bull Salzburg speelde in 2014 onder de later beoogd Oranje-bondscoach Roger Schmidt Ajax op een hoop, met indrukwekkend pressievoetbal. Salzburg had toen ook een speler als Liverpool-ster Sadio Mané in zijn midden. Zo één liep er bij LASK Linz niet tussen”, schrijft De Telegraaf over het duel. De krant zag dat de Oostenrijkse opponent ‘elf spelers met een goede conditie’ in gelederen had. “Maar met beperkte technische bagage.”

“Dan lukt het uitvoeren van Vollgas-Fußball wellicht in de Oostenrijkse competitie, maar niet tegen een ploeg als PSV, die zoveel meer kwaliteit herbergt en dat ook liet zien. Of LASK moet een offday hebben gehad. In dat geval staat PSV over twee weken nog wat te wachten”, zo luidt de conclusie. Het Algemeen Dagblad zag een ‘rommelpot’ en merkt op dat PSV scherpte miste. “Werklust en inzet was er genoeg aan beide kanten. Maar passie bleek in het Philips Stadion te vaak de vijand van precisie. Passes die niet aankwamen. Balaannames die een meter weg stuitten. Aanvallen waarbij de voorzet net voor of net achter de man werd gespeeld; Ze waren een stuk talrijker dan geslaagde acties.”