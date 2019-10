Clubicoon raadt United aan toe te slaan bij Arsenal: ‘Hij kan oplossing zijn’

Manchester United komt dit seizoen bijzonder moeilijk tot scoren en de enige treffer in het Europa League-duel met Partizan Belgrado kwam donderdagavond via een rake strafschop van Anthony Martial. In de Premier League maakten the Red Devils slechts zes doelpunten in hun laatste acht wedstrijden en Paul Scholes denkt dat er iets mist op het middenveld van zijn oude club. De voormalige middenvelder raadt Manchester United aan eens rond te kijken bij Arsenal.

“Manchester United zou iemand als Mesut Özil, die binnen het team de linies met elkaar verbindt, goed kunnen gebruiken. Hij heeft enorm veel kwaliteiten, dat heeft hij in het verleden wel laten zien”, vertelt Scholes bij BT Sports. “Hij zou voor de korte termijn een oplossing kunnen zijn, al ligt de keuze uiteindelijk bij hemzelf. Ik zie het zelf niet gebeuren, maar hij is het type speler dat United goed zou kunnen gebruiken.”

Özil was in de afgelopen seizoenen een belangrijke speler voor the Gunners, maar komt in de huidige voetbaljaargang niet in de plannen van manager Unai Emery voor. Nadat zijn seizoensstart al verstoord werd door een veelbesproken beroving, waar ook ploeggenoot Sead Kolasinac bij betrokken was, kwam hij dit seizoen pas 142 minuten in actie.

De middenvelder maakte donderdag voor het, door Arsenal met 3-2 gewonnen, Europa League-treffen met Vitória de Guimarães opnieuw geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie en plaatste woensdagavond een cryptische tweet met de tekst: “Je maakt me aan het lachen…” Özil ligt in Londen nog vast tot medio 2021, nadat hij begin vorig jaar tegen een fors salaris zijn contract verlengde.