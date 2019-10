Mark van Bommel reageert: ‘Ik had hem eruit moeten halen’

PSV wist zijn eerste twee wedstrijden in de groepsfase van de Europa League te winnen van Sporting Portugal en Rosenborg. Donderdagavond volgde thuis tegen LASK Linz echter het eerste puntverlies voor de Eindhovenaren. In een duel waarin PSV de beste kansen had, kwamen de manschappen van trainer Mark van Bommel niet verder dan een 0-0 gelijkspel. De oefenmeester is van mening dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan tegen de Oostenrijkers.

“We hebben de kansen niet benut. Het eerste half uur zat alles in. Snelheid, kort spel, bravoure. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben, hoe we LASK bespeeld hebben. We wisten precies hoe ze zouden spelen en dat hebben we goed uitgevoerd. Dan is het jammer dat we geen goals maken. Zij wilden wel, maar het lukte niet. We zaten er kort op. In de eerste helft vond ik ons echt goed”, reageerde hij na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.

Bergwijn en Schwaab reageren: 'Tevreden met de inzet'

PSV moest het doen zonder de geblesseerde Donyell Malen en in de slotfase liep ook Steven Bergwijn nog tegen een kwetsuur aan. De Oranje-international greep na een sprint naar zijn hamstring, maar gaf vervolgens wel het signaal naar de zijkant dat hij niet gewisseld hoefde te worden. Van Bommel had het achteraf anders aangepakt: “Ik had hem eruit moeten halen. Steven gaf aan dat hij door kon. Het was net op een moment dat we wilden wisselen. Ik hoop dat de schade meevalt.”

Zondag staat de op papier lastige wedstrijd tegen AZ op het programma voor PSV en Van Bommel kan dan sowieso geen beroep doen op de geschorste Nick Viergever en Jorrit Hendrix. Met Malen en Bergwijn als twijfelgevallen mist de trainer mogelijk een flink aantal belangrijke spelers. “Dan wordt het puzzelen, maar dat was het vandaag ook al een beetje.”