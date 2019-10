De Boer houdt zicht op titelprolongatie; Ibrahimovic onderuit tegen rivaal

Het Atlanta United van Frank de Boer houdt zicht op prolongatie van de Amerikaanse landstitel. De kampioen van vorig jaar heeft in de nacht van donderdag op vrijdag, Nederlandse tijd, in de halve finales van de Eastern Conference namelijk afgerekend met Philadelphia Union en maakt zich nu op voor de Conference Finals tegen Toronto FC. Los Angeles Galaxy verloor in de Western Conference een spectaculair duel van stadsgenoot Los Angeles FC en is daardoor uitgeschakeld.

Atlanta United - Philadelphia Union 2-0

De thuisploeg kwam na tien minuten spelen dankzij een stift van Julian Gressel al op voorsprong en had in de eerste helft, op een poging van Brendan Aaronson na, weinig te duchten van de bezoekers. Na de onderbreking waren de beste kansen weer voor Atlanta en topschutter Josef Martínez gooide het duel tien minuten voor tijd in het slot met een harde knal in de linkerbovenhoek. Atlanta neemt het over een week op tegen Toronto voor een plek in de finale.

Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 5-3

De twee clubs uit Los Angeles vochten tijdens het reguliere seizoen al een aantal gepeperde derby’s uit, waarin met name de strijd tussen Zlatan Ibrahimovic en Carlos Vela de aandacht trok. De Mexicaan zette zijn ploeg donderdagnacht met een dubbelslag in de eerste helft op een 2-0 voorsprong, waarna Ibrahimovic nog voor rust de aansluitingstreffer van Cristian Pavón voorbereidde.

Na de onderbreking volgde ook de gelijkmaker van de Zweed, maar een goal van Diego Rossi en twee treffers van Adama Dionmandé bezorgde Los Angeles FC, ondanks een doelpunt van Rolf Feltscher namens Galaxy, toch de winst in El Tráfico. Ibrahimovic, die beschikt over een aflopend contract, lijkt daarmee zijn laatste wedstrijd gespeeld te hebben in de Major League Soccer. Los Angeles FC moet in de Conference Finals af zien te rekenen met Seattle Sounders om het in de finale op te kunnen nemen tegen Atlanta of Toronto.