Vermeer: ‘Een schwalbe, je wordt gewoon in de maling genomen’

Door twee strafschoppen in de eerste helft incasseerde Feyenoord donderdagavond een 2-0 nederlaag tegen Young Boys. Bij de Rotterdammers gaat niemand in discussie over de eerste penalty, die het gevolg was van een onbegrijpelijke handsbal van Edgar Ié, maar Kenneth Vermeer stelt dat de tweede strafschop onterecht was. In de ogen van arbiter Jakob Kehlet beging de doelman een overtreding op Roger Assalé.

Na 27 minuten liep Assalé weg uit de rug van Marcos Senesi, na een steekpass van Michel Aebischer. Vermeer kwam uit zijn doel en Assalé tikte de bal opzij, alvorens Vermeer zijn handen uitstak. Assalé liet zijn voeten staan, werd geraakt en ging naar de grond. "Ik ga naar de bal en trek mijn handen terug. Je ziet ook aan de manier van vallen dat er helemaal niets aan de hand is", stelt Vermeer na afloop in gesprek met FOX Sports. "Een schwalbe. Je wordt gewoon in de maling genomen, als je een beetje verstand hebt van voetbal dan zie je gewoon dat dit een schwalbe is."

Voor de eerste penalty heeft hij daarentegen wel begrip. In een kopduel met Jean-Pierre Nsame stak Ié zijn armen hoog in de lucht en toucheerde hij de bal. "Ik zie Edgar met zijn handen naar de bal gaan, dan weet je meteen dat je een penalty tegen gaat krijgen. Ik was een beetje verbaasd, maar je weet ook gelijk dat het fout zit", aldus Vermeer. Ploeggenoot Jens Toornstra noemt het in gesprek met RTL7 'geen slimme actie'. "Ik hoop dat hij dat zelf ook weet. Het is net in de kleedkamer wel tegen hem gezegd."

"Tegen Rangers FC was er ook zo'n moment. Hij weet dat zelf ook, maar in het heetst van de strijd gebeuren dat soort dingen helaas. En helaas bij ons nu twee keer", aldus Toornstra. Leroy Fer heeft er 'niet zoveel woorden voor', geeft hij aan via de officiële clubkanalen. "Hij probeert te springen en raakt de bal met zijn hand. Het is dom, dat moet ook gewoon gezegd worden. Als je vroeg in de wedstrijd zo de goals weggeeft, wordt het moeilijk. Zeker in Europa, waar de tegenstanders slimmer zijn."