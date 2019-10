Steven Bergwijn wekt verbazing tegen LASK: ‘Dit is wel heel amateuristisch’

Steven Bergwijn haalde strompelend het einde van de wedstrijd tussen PSV en LASK Linz (0-0). In de slotfase van de wedstrijd greep de aanvaller naar zijn hamstring, maar gebaarde hij richting trainer Mark van Bommel dat hij niet gewisseld hoefde te worden. De pijn leek echter steeds heviger te worden naarmate het laatste fluitsignaal naderde. Bergwijn weet de ernst van zijn blessure nog niet.

"Het is een beetje stijf, ik heb een beetje kramp. Maar we gaan zo dadelijk en morgen verder kijken. Het is inderdaad mijn hamstring", beaamt de aanvaller voor de camera van RTL7. "We moeten afwachten hoe het verloopt. Ik had eigenlijk helemaal geen last, totdat ik een sprint inzette. Toen schoot het erin. Daarna trok het weer weg en daarom zei ik dat het wel ging. Maar uiteindelijk voelde het steeds stijver en stijver." Bergwijn zegt nog niet te weten of hij zondag in actie kan komen tegen AZ; tegen LASK ontbrak Donyell Malen ook al met fysieke klachten.

Op sociale media en in de studio van RTL7 klinkt verbazing over het feit dat Bergwijn ervoor koos om door te voetballen. "Genoten van Bergwijn vanavond, maar dit is wel heel amateuristisch", schrijft commentator Vincent Schildkamp op Twitter. "Het is niet handig", oordeelt analist Theo Janssen bovendien. "Ik denk dat hij (Van Bommel, red.) hem gewoon moet wisselen. Hij haalt Mohamed Ihattaren eraf, maar dan moet hij gewoon Bergwijn eraf halen. Hij heeft nu niet meer meegedaan, dus je had hem net zo goed naar de kant kunnen halen. Dit had ook geen zin. Het is alleen maar gevaarlijk."

"In plaats van twee weken, kan je vijf of zes weken eruit liggen als je zo door blijft lopen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de speler. Hij moet zeggen dat het niet meer gaat", stelt Jan Boskamp, die benadrukt dat een teamarts van afstand geen goed oordeel kan vellen over de situatie. "Híj is verantwoordelijk", doelt hij op Bergwijn. "Je kon zien dat hij zei dat het oké was." Volgens Janssen was het geen slimme zet om risico te nemen, met de wedstrijd tegen AZ van zondag in het vooruitzicht. "Laten we hopen dat het meevalt en hij gewoon kan spelen. Maar als ik hem zo hoor, gaat hij niet spelen."