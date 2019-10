Nederland loopt opnieuw in op coëfficiëntenlijst dankzij falende concurrentie

Nederland is donderdagavond op de coëfficiëntenranglijst ingelopen op België. AZ veegde eerder op de avond FC Astana van het veld (6-0), terwijl PSV gelijkspeelde tegen LASK Linz (0-0). Door de nederlagen van Ajax en Feyenoord tegen respectievelijk Chelsea (0-1) en Young Boys (2-0) werd het geen geweldige week, maar ook de concurrentie liet het afweten.

Door de prestaties van AZ en PSV mag nummer negen Nederland als land 0,6 punt bijschrijven. Nummer acht België beleefde opnieuw een teleurstellende Europese speelronde. Club Brugge en Racing Genk gingen kansloos onderuit in de Champions League en kunnen overwintering in het miljardenbal al zo goed als vergeten. In de Europa League verloor Standard Luik van Eintracht Frankfurt (2-1); het gelijkspel van AA Gent tegen VfL Wolfsburg (2-2) leverde een schamel coëfficiëntenpunt op, waardoor België 0,2 punt mag bijschrijven.

Oekraïne presteerde met de gelijkspelen van Shakhtar Donetsk, Oleksandriya en Dinamo Kiev redelijk en bleef met 0,6 coëfficiëntenpunt precies in het spoor van Nederland. Voor Turkije verloopt het Europese seizoen uitermate teleurstellend. Galatasaray verloor thuis van Real Madrid (0-1), terwijl Besiktas na de nederlaag tegen SC Braga (1-2) nog puntloos is in de Europa League. Ook Trabzonspor staat er na verlies tegen FK Krasnodar (0-2) dramatisch voor. Istanbul Basaksehir zorgde met een minimale zege op Wolfsberger AC (1-0) voor een Turks lichtpuntje.

De coëfficiëntenranglijst per 24 oktober

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 7. Rusland 43,833 (+0333) 4/6 8. België 35,500 (+0,2) 4/5 9. Nederland 33,350 (+0,6) 4/5 10. Oekraïne 32,500 (+0,6) 3/5 11. Turkije 31,400 (+0,4) 4/5 12. Oostenrijk 30,125 (+0,2) 3/5

Welke plek is goed voor welke tickets?