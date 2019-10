Pépé en Vilhena juichen in blessuretijd; onzichtbare De Jong vroeg gewisseld

Arsenal heeft donderdagavond een spectaculaire overwinning geboekt in de groepsfase van de Europa League. Door twee late doelpunten van invaller Nicolas Pépé bogen the Gunners een 1-2 achterstand tegen Vitória Guimarães om in een 3-2 zege. Daardoor gaat Arsenal met negen punten aan kop in Groep F. In Groep D won Sporting Portugal met 1-0 van Rosenborg BK, waardoor het PSV nadert tot een punt. Tonny Vilhena scoorde voor FK Krasnodar op bezoek bij Trabzonspor (0-2); de Russen pakten hun eerste punten in de poule. Het Sevilla van Luuk de Jong boekte tegen F91 Dudelange de derde opeenvolgende zege.

Arsenal - Vitória Guimarães 3-2

Arsenal kreeg al na vier minuten een eerste waarschuwing, toen een inzet van de volledig vrije André Almeida nog kon worden tegengehouden door doelman Damián Martínez. Drie minuten daarna was het alsnog raak voor Vitória Guimarães. Voormalig Excelsior-huurling Marcus Edwards, dit jaar door Tottenham Hotspur uitgeleend aan de Portugezen, kapte knap zijn tegenstander uit en rondde feilloos af: 0-1. Na een ruim half uur zette Martinelli Arsenal op gelijke hoogte. De Braziliaan kopte eenvoudig raak uit een perfecte voorzet van Kieran Tierney. Dom balverlies leidde vijf minuten later de tweede tegentreffer voor Arsenal in. De weggesnelde Davidson raakte de paal, maar in de rebound schoof Bruno Duarte simpel de 1-2 binnen.

Vroeg in de tweede helft had Denis-Will Poha de wedstrijd kunnen beslissen, maar de inzet van de Fransman werd gekeerd door Martínez. Even later kreeg Emile Smith Rowe aan de andere kant een uitgelezen kans op de gelijkmaker; het schot van de Arsenal-middenvelder ging net naast. In de tachtigste minuut maakten the Gunners alsnog gelijk. Invaller Pépé, die koud vijf minuten in het veld stond, legde een vrije trap knap in de verre hoek: 2-2. De aankoop van tachtig miljoen euro bekroonde zijn invalbeurt in de blessuretijd door ook de winnende te maken uit een vrije trap. Pépé schoot de bal prachtig in de linkerkruising: 3-2.

Sporting Portugal – Rosenborg BK 1-0

Voor PSV zou een gelijkspel gunstig zijn geweest en daar leek de wedstrijd ook op af te koersen. Pas in de zeventigste minuut wist Sporting het verschil te maken. De ploeg van manager Silas kwam in de eerste helft al dicht bij een doelpunt, toen Bruno Fernandes de lat trof uit een vrije trap en een kopbal van Luciano Vietto fraai werd gekeerd door André Hansen. Na de rust kwam al het gevaar van Sporting en dat resulteerde uiteindelijk in het winnende doelpunt. Een kopbal van Yannick Bolasie werd van richting veranderd, waardoor Hansen kansloos was: 1-0. Sporting heeft nu zes punten verzameld en heeft een punt achterstand op koploper PSV in Groep D. Rosenborg staat puntloos onderaan en ziet een vervolg van het Europese avontuur uit het zicht verdwijnen.

Sevilla - F91 Dudelange 3-0

Dudelange stuntte op de eerste speeldag met een 3-4 zege op APOEL Nicosia, maar werd daarna met beide benen op de grond gezet door Qarabag FK (1-4 nederlaag). Ook in Spanje gold de ploeg uit Luxemburg als de grote underdog, maar in de eerste helft hielden de bezoekers stand. Wel had Sevilla, zoals verwacht mocht worden, een groot overwicht. Doelman Jonathan Joubert pakte schoten van Munas Dabbur en Franco Vázquez, waarna Sergio Escudero de lat trof. De Jong was nagenoeg onzichtbaar en werd al na 51 minuten gewisseld voor Munir El Haddadi, kort nadat Vázquez de score had geopend: de middenvelder knikte raak na een voorzet van Óliver Torres. De marge werd een kwartier voor tijd verdubbeld door diezelfde Vázquez, na het succesvol benutten van een rebound. Twaalf minuten voor tijd bepaalde El Haddadi de eindstand.

Trabzonspor - FK Krasnodar 0-2

Tonny Vilhena was met FK Krasnodar nog puntloos in Groep C; het bezoek bij Trabzonspor was dan ook de laatste kans voor de Russen om nog iets van hun Europa League-avontuur te maken. In de eerste helft was de beste kans ook voor Krasnodar, dat via Magomed-Shapi Suleymanov de lat trof. Direct na rust was het wél raak voor uit de uitploeg, nadat ex-PSV'er Marcus Berg in twee instanties van dichtbij binnen tikte. José Sosa had daarna nog een goede kans op de gelijkmaker, maar doelman Matvey Safonov redde knap. In de blessuretijd besliste Vilhena de wedstrijd. De ex-Feyenoorder combineerde met Ari en kon eenvoudig binnen schieten: 0-2.