PSV mist kans op kans en stapt onder fluitconcert van het veld

Na twee opeenvolgende overwinningen in de groepsfase van de Europa League heeft PSV voor het eerst punten laten liggen. Op een frustrerende avond waren vele kansen niet aan de Eindhovenaren besteed, waardoor LASK Linz een punt wist mee te nemen: 0-0. PSV blijft bovenaan staan in Groep D, met zeven punten, maar laat na om een gat van drie punten te slaan met Sporting Portugal. Het leverde een fluitconcert op na het laatste fluitsignaal.

Mark van Bommel koos voor een ietwat verrassende opstelling. Achterin kreeg Daniel Schwaab de voorkeur boven Timo Baumgartl en ook in de andere linies greep Van Bommel in. Zo speelt Érick Gutiérrez op de plek van Jorrit Hendrix, die de laatste weken zeker was van een basisplek. Donyell Malen was er vanwege een enkelblessure niet bij en werd vervangen door Cody Gakpo, waardoor Steven Bergwijn in de punt van de aanval stond. Het was een klein wonder dat PSV na een kwartier nog niet op voorsprong stond, want de kansen volgden elkaar in hoog tempo op.

Als eersten lieten Bergwijn en Pablo Rosario zich gelden in de tweede minuut: eerstgenoemde werd weggestuurd en stuitte op doelman Alexander Schlager, waarna de rebound niet was besteed aan de middenvelder. Schlager verwerkte vervolgens een inzet van Cody Gakpo tot corner; uit die hoekschop van Mohamed Ihattaren knikte Schwaab op de lat. Bergwijn vroeg tevergeefs om een penalty toen hij op snelheid was en werd geduwd. Een doelpunt hing in de lucht, maar LASK Linz overleefde de vroege storm en wist daarna het tempo wat omlaag te brengen.

Bij PSV slopen bovendien meer slordigheden in het spel. Beide ploegen leverden de bal gaandeweg de eerste helft te makkelijk in, en de bezoekers kwamen vlak voor rust nog dreigend in de buurt van doelman Jeroen Zoet. PSV hoefde nooit serieus te vrezen voor een achterstand in de eerste helft, maar Van Bommel zal het hebben betreurd dat zijn ploeg de sterke start niet kon doorzetten. In het tweede bedrijf kreeg PSV nog meer kansen om de score te openen. Het voetenwerk van Schlager stond Bergwijn in de weg, terwijl Schwaab met een kopbal uit een vrije trap wederom op de lat stuitte.

PSV moest beducht zijn voor uitbraken van LASK, zoals toen Marko Raguz halverwege de tweede helft uit kansrijke positie hoog over schoot. Aan de overzijde werkte Gernot Trauner een voorzet van Cody Gakpo bijna in eigen duel, terwijl de aanvaller zijn voet net niet tegen de bal kreeg na een voorzet van Ihattaren. Een schot van invaller Bruma bleek te zwak. De tijd begon te dringen voor PSV en de frustratie nam toe.