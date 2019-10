Verdedigend United houdt voorsprong vast en biedt AZ perspectief

Manchester United heeft donderdagavond een overwinning uit het vuur gesleept in Belgrado. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer wist niet te imponeren, maar hield een in de eerste helft gepakte voorsprong met de nodige moeite vast: 0-1. Door de overwinning staat United in Groep L eerste met zeven punten, terwijl AZ tweede staat met vijf punten.

Zoals te doen gebruikelijk in de Europa League koos Solskjaer niet voor zijn vaste basiself. Zo mochten onder meer Sergio Romero, Phil Jones, Juan Mata en Anthony Martial starten bij United, dat het spel in Belgrado mocht maken. Partizan gokte op zijn beurt voornamelijk op de counter. Na een kwartier was Scott McTominay dichtbij voor de Engelsen, maar de kopbal van de middenvelder ging net naast.

Daarna bleven kansen een tijdje uit, totdat Jesse Lingard in de 38ste minuut met een hard schot de paal raakte. Drie minuten later raakte ook Partizan de paal via Umar Sadiq, waarna beide ploegen op een doelpuntloze ruststand af leken te stevenen. Vlak voor rust werd United-verdediger Brandon Williams echter naar het gras gewerkt, waarna Martial de bezoekers vanaf elf meter op voorsprong bracht: 0-1.

Het doelpunt van United veranderde het spelbeeld in de tweede helft. Partizan zocht nadrukkelijker de aanval en werd al snel dreigend via Seydouba Soumah. De middenvelder dolde Harry Maguire, maar het schot dat volgde kon Romero niet verrassen. Daarna claimde Partizan tot tweemaal toe een penalty, maar vermeende handsballen van McTominay en Williams bleven onbestraft. De Serviërs gaven niet op en creëerden ook in de slotfase enkele goede mogelijkheden. Sadiq zag een hard schot net naast vliegen, terwijl Takuma Asano een corner gevaarlijk richting het doel van United verlengde. Die laatste poging werd echter knap gepareerd door Romero.