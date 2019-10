AZ walst over zwak Astana heen en zet zes doelpunten op scorebord

AZ heeft donderdagavond een moeiteloze avond beleefd tegen FC Astana. De formatie van trainer Arne Slot was veel te sterk voor de tegenstander uit Kazachstan en vond uiteindelijk zes keer het net: 6-0. Door de zege staat de Eredivisionist er goed voor in Poule L van de Europa League. AZ staat tweede met vijf punten, achter Manchester United (zeven punten).

AZ trad aan in de vaste basisformatie, met daarin de van een schorsing teruggekeerde Myron Boadu in de spits. De Alkmaarders voerden de druk op het Servische doel vanaf de openingsfase op, maar vaak strandde de aanval van AZ bij de eindpass. Na een half uur spelen kreeg Owen Wijndal de eerste uitgespeelde kans, maar het schot van de opgestoomde linksback belandde via de 38-jarige ingevallen keeper Aleksandr Mokin op de lat.

Astana wist AZ lang in toom te houden, maar kwam zelf totaal niet aan voetballen. Zes minuten voor rust kreeg de ploeg van Slot een penalty, nadat een voorzet van Jonas Svensson op de hand van een tegenstander belandde. Vanaf elf meter rondde Teun Koopmeiners feilloos af. Enkele minuten later bezorgde Boadu AZ een 2-0 ruststand. De spits kreeg de bal binnen de vijf meter gelukkig voor de voeten, nadat een schot van Svensson afketste via een verdediger.

In de tweede helft bleef AZ de aanval zoeken. Boadu had een kwartier na rust de derde Noord-Hollandse treffer op de schoen, maar zijn stiftje kwam hoogte tekort om Mokin te verrassen. AZ nam daarna wat gas terug, maar Astana was totaal niet bij machte om daarvan te profiteren. In de 76ste minuut besliste Calvin Stengs de wedstrijd, door alert te reageren in de rebound, nadat een schot van Idrissi nog ternauwernood gekeerd werd.

AZ kreeg de smaak daardoor weer te pakken en ging op zoek naar meer. Hands na een kopbal van Yukinari Sugawara leverde een penalty op, die door opnieuw Koopmeiners werd benut. Drie minuten later maakte Sugawara er na een prachtige aanval 5-0 van. In de blessuretijd deed ook Oussama Idrissi een duit in het zakje. De linksbuiten sneed karakteristiek naar binnen en vond de verre hoek: 6-0.