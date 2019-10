Robert Lewandowski kan geschiedenis schrijven tegen Sheraldo Becker

Bayern München en 1. FC Union Berlin zijn elkaars tegenstander op de negende speeldag van de Bundesliga. Het team van Niko Kovac herstelde zich afgelopen week in de Champions League bij Olympiacos (2-3) van de halve misstappen in competitieverband tegen TSG Hoffenheim (1-2) en FC Augsburg (2-2). De 2-0 zege van 1. FC Union Berlin op SC Freiburg (2-0) betekende afgelopen weekeinde het einde van een reeks van vier opeenvolgende nederlagen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in de Allianz Arena, zaterdag vanaf 15.30 uur.

O Dit is de eerste officiële wedstrijd ooit tussen Bayern München en 1. FC Union Berlin.

O Bayern München en 1. FC Union Berlin zullen zeker in de eerste minuut de schijnwerpers op zich gericht hebben; Bayern kreeg na 29 seconden een tegengoal van FC Augsburg (2-2) om de oren, terwijl Union Berlin tegen SC Freiburg (2-0) al na 56 seconden scoorde.

O Bayern München wacht voor het eerst sinds november 2018 (destijds zelfs drie duels) al twee Bundesliga-duels op rij op een overwinning en staat na acht speeldagen pas op vijftien punten; het laagste puntenaantal sinds 2010/11 onder Louis van Gaal (elf punten).

O Robert Lewandowski kan de eerste voetballer ooit worden die in elk van de eerste negen speeldagen van een Bundesliga-seizoen trefzeker is. Met liefst twaalf goals in de eerste acht duels brak hij reeds een Bundesliga-record.

O Na de 1-1 tegen FC Augsburg (2-2) liet Robert Lewandowski voormalig topschutter Manfred Burgsmüller achter zich en staat hij met 214 doelpunten op de vierde plaats van topscorers aller tijden in de Bundesliga.

O 1. FC Union Berlin boekte vorige week tegen SC Freiburg (2-0) de tweede overwinning van het seizoen in de Bundesliga. Het was tevens de eerste keer in de clubgeschiedenis dat men op het allerhoogste niveau de nul hield.

O Bayern München heeft voor het eerst onder leiding van Niko Kovac in drie Bundesliga-duels op rij twee tegendoelpunten om de oren gekregen. Dat overkwam der Rekordmeister in 2004 voor het laatst, toentertijd met Felix Magath voor de selectie.

O 1. FC Union Berlin wacht al sinds maart, toen in de 2. Bundesliga met 0-2 bij Holstein Kiel werd gewonnen, op een uitoverwinning in competitieverband. Sindsdien kwam men buitenshuis niet verder dan vier remises en vier nederlagen.

O Manuel Neuer kan tegen 1. FC Union Berlin zijn 249e overwinning in de Bundesliga boeken. In dat geval komt de doelman op de Bundesliga-ranglijst aller tijden op een gedeelde vierde plaats te staan, samen met Lothar Matthäus en Sepp Maier. Philipp Lahm staat derde met 250 overwinningen.

O Marius Bülter scoorde in de 2-0 overwinning van 1. FC Union Berlin op SC Freiburg (2-0) al na 56 seconden. Dat is het op drie na snelste Bundesliga-doelpunt dit seizoen. In de geschiedenis van de 2. Bundesliga kwam 1. FC Union Berlin nooit verder dan twee goals in de eerste minuut.