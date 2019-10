Van Bommel maakt verrassende opstelling met drie wijzigingen bekend

PSV begint donderdagavond aan de Europa League-wedstrijd tegen LASK Linz in een verrassende formatie. Trainer Mark van Bommel zet Timo Baumgartl op de bank; in zijn plaats speelt de teruggehaalde Daniel Schwaab. Nick Viergever, die zondag tegen AZ geschorst zal zijn, behoudt zijn basisplaats en vormt een centraal duo met de ervaren Duitser.

Ook op het middenveld en in de aanval grijpt Van Bommel in. Zo speelt Érick Gutiérrez op de plek van Jorrit Hendrix, die de laatste weken zeker was van een basisplek. Donyell Malen is er donderdagavond niet bij; de spits wordt vervangen door Cody Gakpo, waardoor Steven Bergwijn naar alle waarschijnlijkheid in de punt van de aanval speelt.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Doan, Bergwijn, Gakpo

Bank PSV: Ruiter, Baumgartl, Teze, Boscagli, Thomas, Bruma, Mitroglou