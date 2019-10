Stam ‘helpt wat uit de wereld’: ‘Senesi is geen aankoop van mij’

Jaap Stam heeft donderdagavond stellig ontkracht dat Marcos Senesi een aankoop 'van hem' is. De trainer van Feyenoord geeft de Argentijnse verdediger, die voor zeven miljoen euro overkwam van San Lorenzo, tegen Young Boys opnieuw een kans in de basis. Senesi kreeg in de Nederlandse media veel kritiek op zijn optreden tegen Heracles Almelo (1-1) afgelopen zondag.

"We moeten wel even wat uit de wereld helpen. Het is geen aankoop van mij", aldus Stam tegenover FOX Sports. "Er wordt dan altijd zo gedaan omdat het een speler is die via mijn zaakwaarnemer (Henk van Ginkel, red.) komt, net als dat Rob Jansen een hele hoop spelers gebracht heeft. Elke speler, Marcos ook, wordt bekeken door heel veel mensen, andere scouts ook, en uiteindelijk wordt daar een oordeel over geveld. Zo simpel gaat dat in zijn werk, dus niet alleen via mij."

Stam vindt verder dat Senesi, die donderdagavond opnieuw een centraal duo vormt met Egdar Ié, de tijd moet krijgen om zich te bewijzen bij Feyenoord. "Iedereen krijgt kritiek, dat weten we ook", vervolgt de oefenmeester. "Marcos wordt onder het vergrootglas gelegd, maar het is een jongen die rustig is, die zijn kwaliteiten kan brengen. Die moet je ook af en toe de kans geven."