Memphis Depay ontmoet zaterdagavond favoriete tegenstander in Ligue 1

Olympique Lyon en FC Metz zijn elkaars tegenstander op de elfde speeldag van de Ligue 1. Het team van Rudi Garcia snakt naar een zege in competitieverband: na de 6-0 zege op Angers op 16 augustus kwam men niet verder dan vier remises en vier nederlagen. FC Metz hield daarentegen zeven punten aan de laatste vier Ligue 1-duels over. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Parc Olympique Lyonnais, zaterdag vanaf 20.00 uur.

O Olympique Lyon won tien van de laatste elf wedstrijden tegen FC Metz in de Ligue 1: een nederlagen. In deze reeks hielden les Gones negen keer de nul.

O FC Metz won twee van de laatste vier duels in de Ligue 1: een remise, een nederlaag. Dat zijn evenveel zeges als in de voorgaande 21 competitieduels: 6 remises, 13 nederlagen.

O Olympique Lyon verloor slechts één van de laatste 27 thuiswedstrijden tegen FC Metz in de Ligue 1: 18 zeges, 8 remises. Dat was een 0-1 nederlaag in augustus 1997.

O FC Metz kwam in vier van de laatste zes uitduels in de Ligue 1 niet tot scoren. Dat zijn er evenveel als in de voorgaande veertien competitieduels buitenshuis.

O Memphis Depay was betrokken bij de laatste vijf doelpunten van Olympique Lyon tegen FC Metz in de Ligue 1: vier assists, een doelpunt. De aanvaller was tegen geen enkele andere club in zijn loopbaan in de Ligue 1 bij meer goals betrokken: vijf assists en drie doelpunten in drie ontmoetingen.

O Olympique Lyon won niet één van de laatste acht duels in de Ligue 1: vier remises, vier nederlagen. De laatste keer dat men negen competitiewedstrijden op rij zonder zege bleef, was tussen december 1965 en april 1966. Destijds won men niet één van elf opeenvolgende duels en dat is nog altijd een clubrecord.

O FC Metz won slechts twee van de laatste vijftien uitduels in de Ligue 1: vier remises, negen nederlagen. Dat was bij Stade Rennes (1-2) op 14 april 2018 en bij Saint-Étienne (0-1) op 25 september 2019.

O Olympique Lyon won niet één van de laatste vier thuiswedstrijden in de Ligue 1: twee remises, twee nederlagen. De laatste keer dat men op het hoogste niveau in Frankrijk vijf thuisduels op rij niet won, was tussen oktober en december 1992.

O Olympique Lyon kwam in de laatste drie thuisduels in de Ligue 1 niet tot scoren, evenveel als in de voorgaande 33 competitieduels voor eigen publiek. Les Gones bleven nog nooit in vier opeenvolgende thuisduels op het allerhoogste niveau verstoken van een goal.

O Habib Diallo staat dit seizoen op zeven doelpunten voor FC Metz in de Ligue 1. In de laatste vijftig seizoenen op het allerhoogste niveau van Frankrijk had alleen Hugo Curioni na tien speeldagen meer doelpunten voor FC Metz achter zijn naam staan: acht.