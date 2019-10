Bonucci: ‘De Ligt is een mens en moet met rust gelaten worden’

Leonardo Bonucci vindt dat Matthijs de Ligt de tijd moet krijgen om te acclimatiseren bij Juventus. De van Ajax overgekomen verdediger werd deze week andermaal bekritiseerd door de Italiaanse media, nadat hij dinsdagavond tegen Lokomotiv Moskou op het middenveld een kopduel met Éder verloor en de bezoekers naar een 0-1 voorsprong counterden. Volgens Bonucci speelde De Ligt echter een goede wedstrijd en zal hij alleen nog maar beter worden.

In gesprek met Tuttosport breekt de routinier een lans voor zijn collega in het hart van de defensie. "De toekomst van De Ligt staat al vast", stelt Bonucci. "Hij heeft het lastig, zoals we dat ooit allemaal hadden, maar hij moet met rust gelaten worden. Hij heeft de kwaliteiten om een van de beste verdedigers ter wereld te worden, zo niet de allerbeste. Hij heeft fouten gemaakt, net als ik in het verleden deed. Dat overkomt iedereen en dat is onvermijdelijk."

De Ligt kwam dit seizoen in negen van de elf officiële wedstrijden negentig minuten in actie. Hij krijgt vooralsnog de voorkeur boven Merih Demiral, maar zijn optredens worden kritisch gevolgd in Italië. Eerder deze maand werd De Ligt door Mediaset nog aangepakt om het weggeven van een strafschop tegen Internazionale (1-2 zege) na een ongelukkige handsbal: dat was 'ontzettend naïef en onvergeeflijk.' De kritiek is bij Juventus onderdeel van het vak, weet Bonucci als geen ander.

"Als je dit shirt aandoet, staat er automatisch druk op je", zegt de 32-jarige stopper. "Hij doet het al op zijn twintigste. Hier moet hij in de zone verdedigen, terwijl hij zijn hele leven mandekking heeft gedaan. Het is een kwestie van tijd. Zelfs tegen Lokomotiv Moskou speelde hij uitstekend." Volgens Bonucci zal De Ligt het ongelijk van de criticasters bewijzen. "Hij is ook maar een mens. Maar als hij ervaring opdoet, zal hij de beste verdediger ter wereld worden."