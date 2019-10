Ronald de Boer countert: ‘VAR maakte helemaal geen fout bij goal Promes’

Het afgekeurde doelpunt van Ajacied Quincy Promes tegen Chelsea (0-1 verlies) leidt tot veel discussie. Bij Veronica werd woensdagavond in de analyse beweerd dat de VAR de verkeerde beelden zou hebben gebruikt bij het beoordelen van de buitenspelsituatie. Volgens Ronald de Boer is daar echter geen sprake van.

Het leek alsof de VAR gebruikmaakte van een stilstaand beeld waarbij de bal al enkele meters verwijderd was van assistgever Hakim Ziyech. Daardoor zou het lijken alsof Promes een stuk voor de laatste verdediger van Chelsea stond. "Dat klopt gewoon niet", zegt De Boer daarover bij FOX Sports. "Ik kan me niet voorstellen dat ze dat verkeerde beeld gebruikt hebben om te laten zien dat het buitenspel is." Ook bij het stilstaande beeld dat Veronica liet zien ter correctie, lijkt Promes overigens met het bovenste deel van zijn lichaam buitenspel te staan.

Marco van Basten, ook aanwezig in de studio van FOX Sports, stelt ook de buitenspelregel zelf ter discussie. De oud-spits vindt dat de verdedigende partij bij het doelpunt van Promes geen nadeel ondervindt van zijn positie. "Bullshit, dat verandert op die fractie niets. Uiteindelijk is het doodzonde dat dit soort doelpunten, waar je normaal gesproken niemand over hoort, worden afgekeurd", zegt Van Basten, die vindt dat alleen overduidelijke buitenspelsituaties zouden moeten worden bestraft. "Als je duidelijkheid hebt, oké."

Kenneth Perez onderschrijft wat Van Basten zegt. "De VAR is eigenlijk voor obvious mistakes, maar de VAR is daar een beetje van afgedreven. Het is nu een beetje dat alles bekeken moet worden. Dit had niet afgekeurd hoeven worden, maar vorig jaar bij Manchester City - Tottenham Hotspur (waar een laat doelpunt van Raheem Sterling werd afgekeurd door de VAR, red.) was het misschien nog erger." Perez vindt dat Ajax niet alleen maar te klagen heeft. "Ik hoor ook niemand over de handsbal van Nicolás Tagliafico in de zestien."