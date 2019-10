Stam brengt om ‘medische reden’ wijziging aan in opstelling Feyenoord

Feyenoord begint donderdagavond met Tyrell Malacia als linksback in de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys. Vaste linksback Ridgeciano Haps is wel afgereisd naar Zwitserland, maar trainer Jaap Stam acht het 'medisch niet verantwoord' om de vleugelverdediger te laten spelen. Feyenoord begint in een 4-3-3-systeem aan het duel op Zwitserde bodem.

Nicolai Jørgensen en Rick Karsdorp ontbreken door uiteenlopende blessures bij Feyenoord, dat het goede resultaat tegen FC Porto (2-0) van drie weken geleden een vervolg wil geven tegen Young Boys. Luis Sinisterra wordt in de voorste linie van de Rotterdammers geassisteerd door Sam Larsson en Steven Berghuis. De derde wedstrijd van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League begint om 18.55 uur.

Opstelling Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Sørensen, Zesiger, Lotomba; Fassnacht, Aebischer, Lustenberger, Ngamaleu; Nsame, Assale.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Ié, Senesi, Malacia; Fer, Kökçü, Toornstra; Berghuis, Sinisterra, Larsson.