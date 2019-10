Erik ten Hag kan na Klassieker in voetsporen van Aad de Mos treden

Ajax en Feyenoord spelen de Klassieker op de elfde speeldag van de Eredivisie. Het team van Erik ten Hag leed afgelopen week in het Champions League-duel met Chelsea (0-1) pas de eerste nederlaag sinds het befaamde duel met Tottenham Hotspur: vijftien zeges en vier remises in negentien officiële duels tot woensdag. Feyenoord wacht al drie officiële wedstrijden op rij op een zege, na de misstappen tegen Fortuna Sittard (4-2), Heracles Almelo (1-1) en Young Boys (2-0). Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zondag vanaf 16.45 uur.

O Ajax won elf van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen Feyenoord in de Eredivisie (twee remises) en wist in zeven van die dertien duels de nul te houden, waaronder in de laatste twee.

O Feyenoord begint voor de tiende keer aan de Klassieker vanaf de tiende plaats of lager in de Eredivisie. Van de voorgaande negen keren werd er één keer gewonnen: 9-5 op 28 augustus 1960.

O Alleen in het seizoen 1995/96 (vijftien) en het seizoen 2010/11 (dertien) stond Ajax na tien speelronden ook op minimaal twaalf punten voorsprong ten opzichte van Feyenoord (twaalf dit seizoen).

O Erik ten Hag is ongeslagen in zijn eerste 29 thuiswedstrijden voor Ajax in de Eredivisie (26 zeges, 3 remises) en kan na Aad de Mos (36 tussen 1981 en 1984) en Stefan Kovacs (34 tussen 1971 en 1973) de derde trainer worden die niet verliest in zijn eerste dertig competitieduels in eigen huis in dienst van de Amsterdammers.

O Feyenoord verzond dit Eredivisie-seizoen per wedstrijd gemiddeld 32 passes naar het strafschopgebied van de tegenstander; het laagste gemiddelde over een volledig seizoen voor de Rotterdammers dit decennium.

O Ajax kwam in 2019 tot dusver 54 keer tot scoren in thuiswedstrijden in de Eredivisie, het hoogste aantal voor de Amsterdammers in een kalenderjaar sinds 2008 (toen 57).

O Jaap Stam bleef ongeslagen in zes van de acht Eredivisiewedstrijden die hij speelde tegen Ajax (vier zeges, twee remises, twee nederlagen). Als trainer ging zijn enige Eredivisie-ontmoeting met de Amsterdammers verloren: 2-1 op bezoek bij Ajax.

O Steven Berghuis noteerde dit Eredivisie-seizoen gemiddeld 73 balcontacten per 90 minuten; het laagste gemiddelde in dienst van Feyenoord voor de aanvaller gezien over een heel seizoen.

O Ajax won de laatste vijf Eredivisie-duels in eigen huis met Feyenoord of PSV. Slechts één keer zette de Amsterdamse club een langere thuisreeks neer in wedstrijden tegen deze teams: zes zeges op rij tussen 1965 en 1968.

O Alleen Sjaak Swart (veertien), Ruud Geels (tien) en Jari Litmanen (negen) kwamen vaker tot scoren voor Ajax tegen Feyenoord in de Eredivisie dan Klaas-Jan Huntelaar (acht doelpunten).