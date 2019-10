Neymar tot Tolisso: top 100 duurste voetbaltransfers aller tijden

De rijkste clubs ter wereld hebben geld als water en houden zich de laatste jaren niet in om dat uit te geven op de transfermarkt. Transfersommen lopen steeds hoger op en de top honderd van duurste spelers heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Neymar werd in 2017 de duurste voetballer aller tijden toen Paris Saint-Germain hem voor 222 miljoen euro overnam van Barcelona. Sindsdien volgen andere clubs het voorbeeld van de Franse grootmacht en zijn transfersommen van vijftig miljoen euro of hoger eerder regel dan uitzondering.

Ook afgelopen zomer was het volop raak, waarbij Ajax gigantische bedragen incasseerde. Nadat in januari de deal was beklonken, stapte Frenkie de Jong voor minimaal 75 miljoen euro over naar Barcelona. Middels bonussen kan dat bedrag oplopen naar 86 miljoen euro. Matthijs de Ligt had de clubs voor het uitkiezen en koos voor Juventus, dat verspreid over vijf jaar tijd 75 miljoen euro overmaakt op de bankrekening van Ajax. La Vecchia Signora is echter ruim tien miljoen euro meer kwijt aan de talentvolle verdediger, daar zaakwaarnemer Mino Raiola nog op een ruime commissie rekent.

In de zomer van 2016 haalde Manchester United Paul Pogba terug voor een recordbedrag van 105 miljoen euro. Een jaar later was het hek van de dam toen PSG meer dan het dubbele betaalde voor Neymar. Van transfers van boven de honderd miljoen euro wordt niet eens meer raar opgekeken. Afgelopen zomer maakte Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar Barcelona. Dat bedrag was niet eens genoeg om de komst van João Félix te realiseren. Atléti moest nog zes miljoen euro bijleggen om de tiener los te weken bij Benfica. De Portugees werd de duurste zomeraankoop van 2019.





Nr. Speler Clubs Jaar Transfersom 1 Neymar Barcelona - PSG 2017 €222 miljoen 2 Kylian Mbappé AS Monaco - PSG 2017 €145m (+€35m) 3 João Félix Benfica - Atlético Madrid 2019 €126 miljoen 4 Philippe Coutinho Liverpool - Barcelona 2018 €120m (+€40m) 5 Antoine Griezmann Atlético Madrid - Barcelona 2019 €120 miljoen 6 Ousmane Dembélé Borussia Dortmund - Barcelona 2017 €105m (+€45m) 7 Paul Pogba Juventus - Manchester United 2016 €105 miljoen 8 Gareth Bale Tottenham Hotspur - Real Madrid 2013 €100,8 miljoen 9 Cristiano Ronaldo Real Madrid - Juventus 2018 €100 miljoen 9 Eden Hazard Chelsea - Real Madrid 2019 €100m (+€40m) 11 Cristiano Ronaldo Manchester United - Real Madrid 2009 €94 miljoen 12 Gonzalo Higuaín Napoli - Juventus 2016 €90 miljoen 13 Harry Maguire Leicester City - Manchester United 2019 €87,1 miljoen 14 Neymar Santos - Barcelona 2013 €86,2 miljoen 15 Romelu Lukaku Everton - Manchester United 2017 €84,8 miljoen 16 Virgil van Dijk Southampton - Liverpool 2018 €84,5 miljoen 17 Luis Suárez Liverpool - Barcelona 2014 €82,3 miljoen 18 James Rodríguez AS Monaco - Real Madrid 2014 €80 miljoen 18 Kepa Arrizabalaga Athletic Club - Chelsea 2018 €80 miljoen 18 Lucas Hernandez Atlético Madrid - Bayern München 2019 €80 miljoen 18 Romelu Lukaku Manchester United - Internazionale 2019 €80 miljoen 22 Nicolas Pépé Lille OSC - Arsenal 2019 €79 miljoen 23 Álvaro Morata Real Madrid - Chelsea 2017 €78.9 miljoen 24 Zinédine Zidane Juventus - Real Madrid 2001 €77,5 miljoen 25 Matthijs de Ligt Ajax - Juventus 2019 €75m (+€10,5m) 26 Kevin De Bruyne VfL Wolfsburg - Manchester City 2015 €75 miljoen 26 Frenkie de Jong Ajax - Barcelona 2019 €75 miljoen 28 Ángel Di María Real Madrid - Manchester United 2014 €74,6m 29 Alisson Becker AS Roma - Liverpool 2018 €73 miljoen 30 Luka Jovic Eintracht Frankfurt - Real Madrid 2019 €70 miljoen 30 Rodri Atlético Madrid - Manchester City 2019 €70 miljoen 32 Zlatan Ibrahimovic Internazionale - Barcelona 2009 €69,5 miljoen 33 Raheem Sterling Liverpool - Manchester City 2015 €69,1 miljoen 34 Riyad Mahrez Leicester City - Manchester City 2019 €67,8 miljoen 35 Diego Costa Chelsea - Atlético Madrid 2018 €66 miljoen 36 Thomas Lemar AS Monaco - Atlético Madrid 2018 €65 miljoen 36 Kaká AC Milan - Real Madrid 2009 €65 miljoen 36 Aymeric Laporte Athletic Club - Manchester City 2018 €65 miljoen 36 João Cancelo Juventus - Manchester City 2019 €65m (inc. Danilo) 40 Edinson Cavani Napoli - PSG 2013 €64,5 miljoen 41 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund - Arsenal 2018 €63,75 miljoen 42 David Luiz Chelsea - PSG 2014 €62,5 miljoen 43 Ángel Di María Manchester United - PSG 2015 €61,6 miljoen 44 Oscar Chelsea - Shanghai SIPG 2017 €60,3 miljoen 45 Naby Keïta RB Leipzig - Liverpool 2018 €60 miljoen 45 Luís Figo Barcelona - Real Madrid 2000 €60 miljoen 45 Tanguy Ndombélé Lyon - Tottenham 2019 €60 miljoen 48 Fernando Torres Liverpool - Chelsea 2011 €59 miljoen 49 Fred Shakhtar Donetsk - Manchester United 2018 €58,9 miljoen 50 Jorginho Napoli - Chelsea 2018 €58,9 miljoen 51 Hulk Zenit - Shanghai SIPG 2016 €58,6 miljoen 52 Benjamin Mendy AS Monaco - Manchester City 2017 €58,2 miljoen 53 John Stones Everton - Manchester City 2016 €58 miljoen 54 Kyle Walker Tottenham - Manchester City 2017 €56,7 miljoen 55 Hernan Crespo Parma - Lazio 2000 €55 miljoen 56 Alexandre Lacazette Lyon - Arsenal 2017 €53m (+€7m) 57 Gianluigi Buffon Parma - Juventus 2001 €52 miljoen 58 Eliaquim Mangala FC Porto - Manchester City 2014 €51,7 miljoen 59 Alex Teixeira Shakhtar Donetsk - Jiangsu Suning 2016 €50 miljoen 59 Bernardo Silva AS Monaco - Manchester City 2017 €50 miljoen 59 Fabinho AS Monaco - Liverpool 2018 €50 miljoen 59 Éder Militão FC Porto - Real Madrid 2019 €50 miljoen 59 Aaron Wan-Bissaka Crystal Palace - Manchester United 2019 €50 miljoen 64 Anthony Martial AS Monaco - Manchester United 2015 €49,3 miljoen 65 Gylfi Sigurdsson Swansea City - Everton 2017 €49,2 miljoen 66 Christian Vieri Lazio - Inter 1999 €49 miljoen 67 Gaizka Mendieta Valencia - Lazio 2001 €48 miljoen 68 Ferland Mendy Lyon - Real Madrid 2019 €48 miljoen 69 Mesut Özil Real Madrid - Arsenal 2013 €47 miljoen 70 Juan Sebastián Verón Lazio - Manchester United 2001 €46 miljoen 70 Rio Ferdinand Leeds United - Manchester United 2002 €46 miljoen 70 Ronaldo Internazionale - Real Madrid 2002 €46 miljoen 70 Juan Mata Chelsea - Manchester United 2014 €46 miljoen 70 Douglas Costa Bayern München- Juventus 2017 €46 miljoen 75 Christian Benteke Aston Villa - Liverpool 2015 €45,8 miljoen 76 James Rodríguez FC Porto - AS Monaco 2013 €45 miljoen 76 João Mário Sporting Portugal - Internazionale 2016 €45 miljoen 76 Granit Xhaka Borussia Mönchengladbach - Arsenal 2016 €45 miljoen 76 Tiemoué Bakayoko AS Monaco - Chelsea 2017 €45 miljoen 76 Richarlison Watford - Everton 2018 €45 miljoen 76 Vinícius Júnior Flamengo - Real Madrid 2018 €45 miljoen 76 Rodrygo Santos - Real Madrid 2019 €45 miljoen 76 Mateo Kovacic Real Madrid - Chelsea 2019 €45 miljoen 76 Sebastien Haller Eintracht Frankfurt - West Ham United 2019 €45 miljoen 85 Nemanja Matic Chelsea - Manchester United 2017 €44,7 miljoen 86 Youri Tielemans AS Monaco - Leicester City 2019 €44,6 miljoen 87 Leroy Sané Schalke 04 - Manchester City 2016 €44 miljoen 88 Andriy Schevchenko AC Milan - Chelsea 2006 €43,9 miljoen 89 Radamel Falcao Atlético Madrid - AS Monaco 2013 €43 miljoen 89 Robinho Real Madrid - Manchester City 2008 €43 miljoen 91 Alexis Sánchez Barcelona - Arsenal 2014 €42,5 miljoen 92 Rui Costa Fiorentina - AC Milan 2001 €42 miljoen 92 Javier Pastore Palermo - PSG 2011 €42 miljoen 92 Thiago Silva AC Milan - PSG 2012 €42 miljoen 92 Jackson Martínez Atlético Madrid - Guangzhou Evergrande 2016 €42 miljoen 92 Henrikh Mkhitaryan Borussia Dortmund - Manchester United 2016 €42 miljoen 92 Mohamed Salah AS Roma - Liverpool 2017 €42 miljoen 92 Leonardo Bonucci Juventus - AC Milan 2017 €42 miljoen 99 Lilian Thuram Parma - Juventus 2001 €41,5 miljoen 99 Corentin Tolisso Lyon - Bayern München 2017 €41,5 miljoen





Duurste Nederlander

Virgil van Dijk is momenteel de duurste Nederlandse voetballer aller tijden. Er was veel te doen om de transfersom van 84,5 miljoen euro die Liverpool aan Southampton betaalde. Hij werd in een klap de duurste verdediger ter wereld. Door zijn prestaties op het veld heeft echter niemand het meer over dat bedrag.

Frenkie de Jong kan op termijn de duurste Nederlandse voetballer worden. De Oranje-international maakte voor 75 miljoen euro de overstap van Ajax naar Barcelona. De Amsterdammers meldden dat de transfersom nog kan oplopen tot 86 miljoen euro. Directeur spelerszaken Marc Overmars liet in de media weten dat hij er vrij zeker van is dat Ajax de elf miljoen euro aan variabelen zal incasseren.

Ook Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, is ervan overtuigd dat de middenvelder de duurste Nederlandse voetballer wordt. “Frenkie heeft wel het record te pakken”, zei hij in januari tegen Voetbal International. “Het zijn vaste bonussen, dus dat gaat er zeker bijkomen. Het zijn gegarandeerde bonussen.”

Ook Matthijs de Ligt verdient een vermelding. Juventus betaalt namelijk 85,5 miljoen euro voor de mandekker, al ontvangt Ajax niet meer dan 75 miljoen euro omdat de rest naar Raiola gaat. De transfersom van de Golden Boy van 2019 kan niet oplopen door bonussen.

Duurste tiener

Kylian Mbappé mag zich de duurste tiener aller tijden noemen. Hij stapte in eerste instantie op huurbasis over van AS Monaco naar Paris Saint-Germain en werd uiteindelijk definitief ingelijfd voor een totaalbedrag van 180 miljoen euro. Hij is daarmee niet alleen de duurste tiener, want de Frans international mag zich na Neymar ook de op-één-na duurste speler ooit noemen. João Félix is de nummer twee achter Mbappé. De Portugese tiener kostte Atlético Madrid 126 miljoen euro.

Duurste verdediger

Harry Maguire mag zich de duurste verdediger aller tijden noemen. Manchester United wist Leicester City in de zomer van 2019 te verleiden tot de verkoop van de Engels international met een transfersom van omgerekend 87,1 miljoen euro. Maguire nam de titel over van Oranje-aanvoerder Van Dijk, die op zijn beurt voor 84,5 miljoen euro de overstap maakte van Southampton naar Liverpool.

Duurste keeper

Kepa Arrizabalaga is de duurste keeper in de geschiedenis van het voetbal. Chelsea besloot in 2018 de afkoopsom van tachtig miljoen euro op tafel te leggen voor de toenmalige doelman van Athletic Club. Een paar weken eerder had Liverpool van Alisson Becker de duurste keeper gemaakt door hem voor 73 miljoen euro over te nemen van AS Roma. Lange tijd mocht Gianluigi Buffon zich de duurste keeper ter wereld noemen. Juventus betaalde in 2001 52 miljoen euro voor de sluitpost.