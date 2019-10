Definitieve beslissing Sergiño Dest lijkt nabij: ‘Weet nog niet welk land’

Sergiño Dest verwacht nog deze week te kiezen tussen het Nederlands elftal en de Verenigde Staten, zo laat de vleugelverdediger van Ajax weten in een interview met SiriusXM na afloop van het Champions League-duel met Chelsea van woensdagavond. Dest, die reeds heeft gesproken met bondscoach Ronald Koeman over een mogelijke toekomst bij Oranje, wil boven alles meer interlands spelen.

"Ik weet nog niet welk land ik ga kiezen", benadrukt de bij Ajax doorgebroken rechtsback. "Maar ik wil meer interlands spelen, want ik denk dat ik daar veel sterker van word. Ik denk dat ik mijn beslissing deze week ga maken, maar ik kan er nu niets over zeggen." Dest speelde vorige maand twee vriendschappelijke interlands voor Team USA, maar de Ajacied kan nog steeds overstappen naar het Nederlands elftal.

Dest, die een Amerikaanse vader heeft en een Nederlandse moeder, kijkt met veel plezier terug op de oefeninterlands van de Verenigde Staten tegen Mexico en Uruguay. "Dat was zonder meer een geweldige ervaring, want iedereen droomt ervan om op internationaal niveau uit te komen voor je land. Het was vooral mooi tegen Mexico, onze grote rivaal."

Dest speelde woensdagavond met Ajax tegen Chelsea en volgens de rechtsback hadden de Amsterdammers te maken met 'pijntjes en vermoeidheid', wat geen goed teken is in aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord van zondag. "Ik kreeg kramp in de laatste vijf minuten. Maar over het algemeen hebben we het als elftal goed gedaan. Ik denk dat we op fysiek gebied goed genoeg zijn om het op te nemen tegen de beste clubs ter wereld. We hebben de laatste paar maanden veel duels gespeeld, dus de pijntjes zijn verklaarbaar. Ik denk dat we een beetje rust nodig hebben. Ik denk echter dat we morgen (donderdag, red.) voldoende hersteld zijn om het zondag op te nemen tegen Feyenoord."