LaLiga hekelt beslissing Barcelona en Real Madrid en tekent protest aan

Barcelona en Real Madrid hebben in samenspraak met de Spaanse voetbalbond (RFEF) afgesproken dat de eerste El Clásico van dit seizoen, oorspronkelijk gepland voor 26 oktober, op 18 december wordt afgewerkt in het Camp Nou. Deze beslissing is genomen vanwege de onrustige situatie in Catalonië en de massale protestactie die zaterdag wordt gehouden in Barcelona. LaLiga gaat echter in beroep tegen de uitspraak om de Spaanse topper te verschuiven naar het einde van het jaar.

LaLiga komt in een officieel statement met drie argumenten om beroep aan te tekenen. Volgens de regels van de RFEF zou de wedstrijd naar de eerstvolgende beschikbare datum, in dit geval 4 december, moeten worden verplaatst. Daarnaast valt er in de reglementen nergens te lezen dat clubs zelf een nieuwe datum mogen bepalen. Als laatste argument wordt aangevoerd dat LaLiga vanuit commercieel oogpunt de belangrijkste stem heeft in het opstellen van de speeldata voor de Spaanse competitie.

LaLiga stelde een week geleden voor om het duel tussen Barcelona en Real te verschuiven naar 4 december, maar de voetbalbond van Spanje zette al snel een streep door dat voorstel. Beide grootmachten kwamen vorige week tot een akkoord om 18 december als speeldatum aan te houden, nadat er al de nodige opties van tafel waren geveegd. Onder meer het plan om de kraker te verplaatsen naar het Santiago Bernabéu kreeg niet voldoende steun.