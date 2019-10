Ten Hag: ‘Ze moeten aantonen dat ze de potentie hebben om beter te zijn’

Sergiño Dest beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax, maar de achttienjarige verdediger krijgt vooralsnog weinig navolging van leeftijdsgenoten. Talenten als Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp en Noa Lang maken hun minuten grotendeels nog bij Jong Ajax, zonder veel kansen in de hoofdmacht te krijgen. Trainer Erik ten Hag is het echter niet eens met de kritiek dat hij te weinig oog zou hebben voor de eigen jeugd.

“Ze moeten het verdienen. We hebben te maken met een selectie die er nu staat, dus ze moeten aantonen dat ze de potentie hebben om beter te zijn”, liet hij donderdagmiddag tijdens een persmoment optekenen door de aanwezige media. “Op het moment dat ze vanuit de verantwoordelijkheid spelen, dan gaan we ze ook brengen.”

Om zijn punt kracht bij te zetten, wijst Ten Hag naar een aantal spelers dat de afgelopen tijd wel de stap naar de hoofdmacht heeftf gezet: “Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met Mazraoui, met Dest, maar ook met Frenkie de Jong. Die was vorig jaar niet eens basisspeler. Dat kost tijd.”

De oefenmeester is dan ook van mening dat de jeugdopleiding van Ajax ‘nog steeds van heel hoog niveau is’. In de afgelopen jaren werden met De Jong, Justin Kluivert en Matthijs de Ligt bijvoorbeeld een aantal talenten verkocht: “En in het huidige elftal zijn Mazraoui, Dest, Joël Veltman, Daley Blind, Donny van de Beek en Siem de Jong allemaal zelf opgeleide spelers. Je kan niet verwachten dat je op zo'n korte termijn weer aanvoering krijgt. Dat heeft tijd nodig.”