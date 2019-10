‘Feyenoord verdedigt sterker dan Ajax, maar ze zijn zwakker in de aanval’

Gerardo Seoane doet een opmerkelijke uitspraak in aanloop naar het Europa League-duel van donderdagavond met Feyenoord. De trainer van Young Boys vindt namelijk dat de Rotterdammers over een solide defensie beschikken, in tegenstelling tot wat veel voetbalvolgers in Nederland denken. Seoane is zelfs van mening dat de verdediging van Feyenoord beter is dan die van Ajax.

"Ik denk dat Feyenoord agressiever en sterker verdedigt dan Ajax", stelt Seoane in een onderhoud met de NOS. De keuzeheer van de Zwitserse club plaatst echter ook een kanttekening. "Maar ze zijn zwakker in de aanval." Young Boys won onlangs in de Europa League met 2-1 van Rangers FC, terwijl het eerste duel in Europees verband verloren ging tegen FC Porto (2-1).

Seoane zag Feyenoord in de Europa League wél winnen van FC Porto (2-0) en is daarom op zijn hoede voor de formatie van trainer Jaap Stam. "Ik heb Feyenoord sterk zien spelen tegen FC Porto. De ploeg probeert mooi te voetballen. Ik herken de Nederlandse speelstijl: Snel en behendig over de vleugel. Een team dat naar voren speelt en de wedstrijd probeert te beheersen."

Volgens Seoane zijn er echter ook nog enkele verbeterpunten bij de opponent van donderdagavond. "De ploeg heeft meer tijd nodig om de ideeën van de coach toe te passen." De Zwitserse oefenmeester ziet Young Boys evenwel niet als favoriet voor het treffen met Feyenoord. "Ik denk dat we tegen elkaar opgewassen zijn." Het derde duel in de poulefase van de Europa League begint donderdag om 18.55 uur.