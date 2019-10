Van Dijk lyrisch over ‘topspeler’: ‘Hij verdiende een avond als deze echt’

Liverpool was woensdagavond met 1-4 te sterk voor Racing Genk en Alex Oxlade-Chamberlain was als maker van de eerste twee doelpunten van the Reds de grote man aan Engelse kant. De middenvelder speelde zijn eerste Champions League-wedstrijd in achttien maanden tijd, nadat hij in april 2018 in de halve finales van het miljardenbal een zware knieblessure opliep. Ploeggenoot Virgil van Dijk is blij dat Oxlade-Chamberlain zijn rentree kon vieren met twee goals, waaronder de zeer fraaie 0-2.

“Hij heeft zo hard gewerkt om weer terug te komen en hij verdiende een avond als deze echt. Hij is een geweldige jongen en ook een belangrijke jongen voor de groep. Hij is een topspeler en dat heeft hij ook laten zien, niet alleen met zijn doelpunten maar ook met de rest van zijn spel”, laat Van Dijk optekenen door The Independent. “Tijdens deze moeilijke periode is hij altijd positief gebleven. Wij hebben hem allemaal gesteund.”

“De voorbereiding was zwaar, maar hij laat nu mooie dingen zien. Hij is zo scherp, zijn doelpunten hebben het verschil gemaakt. De eerste was zo belangrijk en de tweede was een harde dreun voor hen. Het is gewoon geweldig om hem weer op het veld te zien.” Doelman Alisson Becker keerde zelf ook onlangs terug van blessureleed en hij is eveneens blij voor Oxlade-Chamberlain: “Het was speciaal voor iedereen.”

“We zien allemaal hoe hard hij werkt op het trainingsveld. Ik heb de afgelopen weken en tijdens de interlandperiode nauw met hem samengewerkt en hij genoot echt van de sessies. Ik ben enorm blij dat hij zo kon scoren, zo heeft kunnen spelen en dat hij het team heeft kunnen helpen. Ik denk dat hij enorm blij is, net zoals ik”, reageert Alisson.