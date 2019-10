Donny van de Beek geeft Hans Kraay jr. gelijk: ‘Dan zijn we genaaid’

Donny van de Beek kijkt met het nodige chagrijn terug op het duel in de groepsfase van de Champions League met Chelsea (0-1) van woensdagavond. Het openingsdoelpunt van Quincy Promes werd afgekeurd wegens buitenspel, al bleek later dat de VAR het verkeerde beeld had gebruikt bij de eindbeslissing. Daarnaast was het er nodige te doen over de handsbal van Marco Alonso in het strafschopgebied van Chelsea. De linksback van the Blues kwam goed weg, want de scheidsrechter had al gefloten voor buitenspel van Van de Beek.

FOX Sports-verslaggever Hans Kraay jr. neemt de term ‘genaaid’ in de mond en Van de Beek spreekt hem niet tegen. "Zo zou je het misschien wel kunnen zeggen. Ik vind ook niet dat wij verdiend hadden om te winnen, maar ik denk dat een gelijkspel er zeker in had gezeten. Als die goal van Quincy had geteld, dan was het wel een heel andere wedstrijd geworden." Ajax verloor uiteindelijk door een laat doelpunt van Michy Batshuayi.

De beslissing van de VAR om de treffer van Promes af te keuren bleek achteraf gezien niet de juiste te zijn. "Dan zijn we inderdaad genaaid, ja", verzucht Van de Beek een dag na het Europese duel in de Johan Cruijff ArenA. "Dat is ontzettend zuur. Wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon klote." Trainer Erik ten Hag toonde zich donderdag op de persconferentie een stuk milder in de richting van de officials. "Er waren twee momenten dat het geluk niet aan onze zijde was."

De handsbal van Alonso komt ook ter sprake en Van de Beek heeft een duidelijke mening over het veelbesproken voorval. "Het is gewoon een penalty dan, want het was ook geen buitenspel, waar de grensrechter uiteindelijk voor vlagde. De scheidsrechter kan later altijd nog kijken of het buitenspel is. We kunnen wel zeggen dat het ons ook niet meezat." Ajax staat zondag tegenover Feyenoord, dat donderdagavond in de Europa League aantreedt tegen Young Boys.