‘PSV heeft geïnformeerd, maar hij is nu aan het doorbreken bij AZ’

PSV had vorig seizoen met Angeliño een van de beste linksbacks van de Eredivisie in de gelederen. Nadat Manchester City besloot om de terugkoopoptie in het contract van de Spanjaard te lichten, moesten de Eindhovenaren zich echter gedwongen neerleggen bij een vertrek van de verdediger. PSV schakelde daarna door en presenteerde Toni Lato en Olivier Boscagli als vervangers. Deze twee zijn er de eerste maanden van het seizoen echter nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren.

Trainer Mark van Bommel kiest er in de belangrijkste wedstrijden zelfs vaak voor om middenvelder Michal Sadílek links in de verdediging te posteren. Arno Vermeulen concludeert bij zijn werkgever de NOS dat de Tsjech momenteel de beste indruk maakt van de kandidaten voor de linksbackpositie, maar vindt het niet ‘logisch’ dat de middenvelder nu op die plek speelt: “Dat zag je tegen FC Utrecht ook al.”

“De manier waarop hij erin kleunt tegen Sander van de Streek is stom, maar dat zit in die jongen. En verder is het geen speler die vaak de achterlijn opzoekt om een voorzet te geven”, legt hij uit. De journalist vindt het raar dat de keuze van PSV uiteindelijk op Lato en Boscagli is gevallen: “Ze hebben in Eindhoven een inschattingsfout gemaakt. Het zijn twee linksbacks die afgelopen seizoen bij hun clubs geen basisplaats hadden en weinig speelden. Dat zegt toch ook wat?”

Vermeulen weet dat PSV ook in de eigen competitie heeft rondgekeken naar kandidaten: “PSV heeft vorig seizoen geïnformeerd naar Owen Wijndal, maar die is nu aan het doorbreken bij AZ en dus ook weer wat duurder. Wijndal houdt Thomas Ouwejan nu op de bank, maar die had het nu zelfs beter gedaan bij PSV. Tim Handwerker, vorig jaar bij FC Groningen spelend, had ook niet misstaan.”