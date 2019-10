‘Vreemdeling’ gespot bij Bayern München: ‘Dan is het een halve speler’

Diverse Duitse media weten te melden dat Bayern München de koopoptie in de huurovereenkomst van Philippe Coutinho wil lichten, waardoor de middenvelder volgend jaar voor 120 miljoen euro definitief overkomt van Barcelona. Dietmar Hamann heeft echter zo zijn twijfels, want de oud-speler van onder meer Bayern en Liverpool vindt Coutinho niet bij der Rekordmeister passen.

"Ik zie hem als een vreemdeling in dit elftal", stelt Hamann in duidelijke bewoordingen tijdens een gesprek met BILD. "Ik kan me geen goede actie van hem in aanvallend opzicht herinneren. Als zo'n goede speler zijn kwaliteiten nauwelijks etaleert, dan heb je een probleem. In verdedigend opzicht telt Coutinho namelijk maar als een halve speler. Hij heeft nog maximaal 35 wedstrijden om dat te veranderen, want het is nog steeds een huurling van Barcelona."

Trainer Niko Kovac is een stuk milder gestemd over Coutinho, zo bleek dinsdagavond na afloop van het Champions League-duel met Olympiacos, door Bayern met 2-3 gewonnen. "Momenteel speelt Philippe een beetje ongelukkig, al heb ik over zijn acties niets te klagen. Ik ben tevreden over zijn optreden vanavond, net zoals ik tevreden ben over de inbreng van de overige spelers."

Bayern legde afgelopen zomer een huursom van 8,5 miljoen euro voor Coutinho, terwijl diens salaris dit seizoen ook voor rekening komt van de regerend kampioen van Duitsland. Het contract van Coutinho bij Barcelona loopt door tot medio 2023, al is het nog maar de vraag of hij een tweede kans krijgt in het Camp Nou. Mede door de komst van Frenkie de Jong is de concurrentie op het middenveld van Barcelona enorm toegenomen.